Sigurbergur Aki Jorundsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sigurbergur Aki Jorundsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sigurbergur Aki Jorundsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sigurbergur Aki Jorundsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sigurbergur Aki Jorundsson 16 Mart 2004 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sigurbergur Aki Jorundsson Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini F. TOTİK Group yapmaktadır. Sigurbergur Aki Jorundsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stjarnan Gardabaer futbol takımında oynamaktadır. Stjarnan Gardabaer takımına 10 Aralık 2019 tarihinde katılmıştır. Sigurbergur Aki Jorundsson'nin Stjarnan Gardabaer ile sözleşmesi 30 Ekim 2023 tarihinde bitmektedir.

Sigurbergur Aki Jorundsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sigurbergur Aki Jorundsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sigurbergur Aki Jorundsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sigurbergur Aki Jorundsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Aralık 2019 yılında Stjarnan

4 Mayıs 2022 yılında Grótta

16 Ekim 2022 yılında Stjarnan

Sigurbergur Aki Jorundsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sigurbergur Aki Jorundsson şuan Stjarnan Gardabaer takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Sigurbergur Aki Jorundsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İzlanda U19 takımında 6 numaralı formasıyla 1 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U17 takımında 16 numaralı formasıyla 4 Ağustos 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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