Sigurdur Arnar Magnusson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sigurdur Arnar Magnusson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sigurdur Arnar Magnusson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sigurdur Arnar Magnusson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sigurdur Arnar Magnusson 30 Haziran 1999 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Sigurður Arnar Magnússon şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sigurdur Arnar Magnusson Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sigurdur Arnar Magnusson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ÍBV Vestmannaeyjar futbol takımında oynamaktadır. ÍBV Vestmannaeyjar takımına - tarihinde katılmıştır. Sigurdur Arnar Magnusson'nin ÍBV Vestmannaeyjar ile sözleşmesi 16 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Sigurdur Arnar Magnusson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sigurdur Arnar Magnusson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sigurdur Arnar Magnusson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sigurdur Arnar Magnusson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2017 yılında Framherjar

16 Ekim 2017 yılında ÍBV

Sigurdur Arnar Magnusson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sigurdur Arnar Magnusson şuan ÍBV Vestmannaeyjar takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Sigurdur Arnar Magnusson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İzlanda U21 takımında 15 numaralı formasıyla 15 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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