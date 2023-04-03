Sigurdur Bjartur Hallsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sigurdur Bjartur Hallsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sigurdur Bjartur Hallsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sigurdur Bjartur Hallsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sigurdur Bjartur Hallsson 1 Eylül 1999 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Sigurður Bjartur Hallsson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sigurdur Bjartur Hallsson Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Olafur Gardarsson yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KR Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. KR Reykjavík takımına 21 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Sigurdur Bjartur Hallsson'nin KR Reykjavík ile sözleşmesi 16 Ekim 2024 tarihinde bitmektedir.

Sigurdur Bjartur Hallsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sigurdur Bjartur Hallsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sigurdur Bjartur Hallsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sigurdur Bjartur Hallsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Kasım 2015 yılında Grindavík

24 Temmuz 2018 yılında GG Grindavik

16 Ekim 2018 yılında Grindavík

21 Şubat 2022 yılında KR Reykjavík

Sigurdur Bjartur Hallsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sigurdur Bjartur Hallsson şuan KR Reykjavík takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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