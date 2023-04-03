Sigurdur Egill Larusson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sigurdur Egill Larusson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sigurdur Egill Larusson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sigurdur Egill Larusson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sigurdur Egill Larusson 22 Ocak 1992 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Sigurður Egill Lárusson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sigurdur Egill Larusson Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Sigurdur Egill Larusson, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Valur Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. Valur Reykjavík takımına 1 Ocak 2013 tarihinde katılmıştır. Sigurdur Egill Larusson'nin Valur Reykjavík ile sözleşmesi 16 Kasım 2025 tarihinde bitmektedir.

Sigurdur Egill Larusson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sigurdur Egill Larusson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sigurdur Egill Larusson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sigurdur Egill Larusson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Valur

16 Mayıs 2013 yılında Víkingur

20 Temmuz 2013 yılında Valur

Sigurdur Egill Larusson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sigurdur Egill Larusson şuan Valur Reykjavík takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Sigurdur Egill Larusson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İzlanda takımında 19 numaralı formasıyla 15 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U21 takımında 3 numaralı formasıyla 5 Haziran 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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