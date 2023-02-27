Sigurdur Gretar Benonysson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sigurdur Gretar Benonysson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sigurdur Gretar Benonysson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sigurdur Gretar Benonysson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sigurdur Gretar Benonysson 27 Ağustos 1996 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Sigurður Grétar Benónýsson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sigurdur Gretar Benonysson Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ÍBV Vestmannaeyjar futbol takımında oynamaktadır. ÍBV Vestmannaeyjar takımına 18 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Sigurdur Gretar Benonysson'nin ÍBV Vestmannaeyjar ile sözleşmesi 16 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Sigurdur Gretar Benonysson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sigurdur Gretar Benonysson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sigurdur Gretar Benonysson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sigurdur Gretar Benonysson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Mart 2015 yılında Framherjar

1 Ocak 2016 yılında ÍBV

1 Ağustos 2016 yılında High Point

1 Ocak 2017 yılında ÍBV

1 Ocak 2019 yılında Kulüpsüz

27 Şubat 2020 yılında Vestri

18 Şubat 2021 yılında ÍBV

Sigurdur Gretar Benonysson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sigurdur Gretar Benonysson şuan ÍBV Vestmannaeyjar takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Sigurdur Gretar Benonysson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İzlanda U17 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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