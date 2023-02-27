Sigurdur Orri İngimarsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sigurdur Orri İngimarsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sigurdur Orri İngimarsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Sigurdur Orri İngimarsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Sigurdur Orri İngimarsson {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Sigurdur Orri İngimarsson Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Keflavík ÍF futbol takımında oynamaktadır. Keflavík ÍF takımına - tarihinde katılmıştır. Sigurdur Orri İngimarsson'nin Keflavík ÍF ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.
Sigurdur Orri İngimarsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Sigurdur Orri İngimarsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Sigurdur Orri İngimarsson şuan Keflavík ÍF takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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