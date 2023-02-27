Sigurpall Soren İngolfsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sigurpall Soren İngolfsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sigurpall Soren İngolfsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sigurpall Soren İngolfsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sigurpall Soren İngolfsson 27 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sigurpall Soren İngolfsson Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KR Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. KR Reykjavík takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Sigurpall Soren İngolfsson'nin KR Reykjavík ile sözleşmesi 16 Kasım 2025 tarihinde bitmektedir.

Sigurpall Soren İngolfsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sigurpall Soren İngolfsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise - kadar çıkmıştır.

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Sigurpall Soren İngolfsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sigurpall Soren İngolfsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında KR Reykjavík

5 Mart 2022 yılında KV Vesturbaejar

16 Ekim 2022 yılında KR Reykjavík

Sigurpall Soren İngolfsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sigurpall Soren İngolfsson şuan KR Reykjavík takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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