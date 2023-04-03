Sigurpall Soren İngolfsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sigurpall Soren İngolfsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sigurpall Soren İngolfsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Sigurpall Soren İngolfsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Sigurpall Soren İngolfsson 27 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Sigurpall Soren İngolfsson Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
KV Vesturbaejar futbol takımında oynamaktadır. KV Vesturbaejar takımına 25 Mart 2023 tarihinde katılmıştır. Sigurpall Soren İngolfsson'nin KV Vesturbaejar ile sözleşmesi 2 Şubat 2024 tarihinde bitmektedir.
Sigurpall Soren İngolfsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Sigurpall Soren İngolfsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2020 yılında KR Reykjavík
5 Mart 2022 yılında KV Vesturbaejar
2 Şubat 2023 yılında KR Reykjavík
25 Mart 2023 yılında KV Vesturbaejar
2 Şubat 2024 yılında KR Reykjavík
Sigurpall Soren İngolfsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Sigurpall Soren İngolfsson şuan KV Vesturbaejar takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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