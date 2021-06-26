SİHA' nın başarısı dünya basınında 

Türkiye'nin ürettiği bir çok sorunlu bölgede, operasyon alanlarını havadan gözetleme ve hedefleri tespit etmek için eş zamanlı düzenlenen çatışmaları bulup istihbarat sağlama gibi görevlerde kullanılan silahsız hava araçlarına (SİHA) diğer ülkelerden büyük talep var.

Konuyu ele alan Fransız Le Monde gazetesi, insansız hava aracının ihracının oldukça fazla olduğunu özellikle Dağlık Karabağ, Kuzey Irak ve Libya'da göstermiş olduğu başarıdan sonra ihracatının artmaya başladığını gazetelerinde duyurdu.

SİHA'YA DİĞER ÜLKELERDEN TALEP VAR

İnsansız hava sahasının göstermiş olduğu başarılardan dolayı Avrupa'daki ülkelerin dikkatini çekiyor. Daha önce Azerbaycan, Katar, Suudi Arabistan'daki çatışmalarda kullanımına sunulmuştu. Gösterdiği başarısından dolayı diğer ülkelerinden ihracatın yapılması için büyük bir baskı yapılıyor.

Fransız Le Monde gazetesinde yer alan haberde, Baykar şirketi tarafından üretilen, "pahalı olmayan ve etkili" silahlı insansız hava araçlarının 2020’de kullanıldığı 3 çatışma bölgesinde tankları, zırhlı araçları, mühimmat depolarını ve hava savunma sistemlerini vurarak çatışmanın seyrini değiştirdiği vurgulandı.

TÜRKİYE ÖNDE GELEN ÜRETİCİLERDEN BİRİ

ABD, İsrail ve Çin gibi önde gelen SİHA üreticilerinin arasında yer aldığını belirten haberde, en fazla talep gören Bayraktar TB2'nin düşman kuvvetlerinin konumuna dair bilgi toplayabildiğine, savaş uçaklarını hedefe yönlendirebildiğine ve taşıdığı 4 lazer güdümlü füze sayesinde kendi saldırılarını düzenleyebildiğine işaret edildi.

SİHA'LARIN GÜCÜ

Gazetenin haberine göre, 3 çatışma bölgesinde uçaksavar sistemleri ile füzelerine karşı göstermiş olduğu zaferin şaşırtıcı güçte olmasının altının çizdi.