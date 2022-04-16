Sıhhi Tesisat Malzemeleri Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Sıhhi Tesisat Malzemeleri Satış Elemanı görev tanımı nedir, Sıhhi Tesisat Malzemeleri Satış Elemanı ne iş yapar, Sıhhi Tesisat Malzemeleri Satış Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Sıhhi Tesisat Malzemeleri Satış Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Sıhhi Tesisat Malzemeleri Satış Elemanı Tanımı;

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Sıhhi Tesisat Malzemeleri Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Sıhhi Tesisat Malzemeleri Satış Elemanı Maaşları

Sıhhi Tesisat Malzemeleri Satış Elemanı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Sıhhi Tesisat Malzemeleri Satış Elemanı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Sıhhi Tesisat Malzemeleri Satış Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5223.86

Meslek Adı :

Sıhhi Tesisat Malzemeleri Satış Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Diğer Satış Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Yerlerde Çalışan Satış Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Sıhhi tesisat malzemeleri satışı yapılan işyerlerinde her türlü sıhhi tesisat malzemesini müşteriye tanıtan ve satışını yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Sıhhi Tesisat Malzemeleri Satış Elemanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Satışa sunulacak sıhhi tesisat malzemelerini reyonlara yerleştirmek,

b) Müşteriye ürünlerin fiyatı, teknik özellikleri, kalitesi ile ilgili bilgi vermek, karar vermelerine yardımcı olmak,

c) Ürünün müşteriye satışını gerçekleştirmek,

d) Satışını gerçekleştirdiği ürünü müşteriye teslim etmek,

e) Satışı yapılan ürünlerin, garanti belgelerini doldurmak,

f) Müşterinin şikâyetlerini gidermek, gideremediği şikâyetleri ilgililere bildirmek,

g) Yeni müşteri kazandırma, mevcut müşterilerin memnuniyetini artırmaya yönelik faaliyetlerde bulunmak,

h) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymak,

i) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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