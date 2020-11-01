Sihirli Annem 2'in Betüş karakteri belli oldu!

Sihirli Annem, senaristliğini Gamze Özer'in yaptığı fantastik çocuk dizisi olarak 2003 senesinde Kanal D ekranlarında yayınlanmıştı. Başrollerini İnci Türkay ve Şahap Sayılgan'ın paylaştığı dizide, Betüş isimli bir perinin, eşi vefat eden iki çocuk babası Sadık ile evlenmesi sonucu başlarından geçen macera dolu hayatlarını konu alır.

SİHİRLİ ANNEM 2 OYUNCU KADROSU BELLİ OLDU

Bir döneme damga vuran yapımlar arasında bulunan Sihirli Annem, uzun aranın ardından yeniden ekranlara dönüyor. Acun Ilıcalı’nın yeni yılda yayına başlatmayı planladığı Exxen adlı dijital platformda ekrana gelecek Sihirli Annem dizisinin hazırlıkları sürüyor. Süreç Film imzalı diziyi Başak Soysal yönetecek. Gamze Özer’in yazdığı dizi 10’ar bölüm halinde 2 sezon olarak çekilecek.

Sihirli Annem dizisinde Betüş karakteri için ise Güldür Güldür Show'da oynayan Açelya Topaloğlu ile anlaşıldı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Gamze Özer'in yazdığı dizide Dudu'yu Nergis Kumbasar ve Perihan'ı Lale Başar'ın oynayacağı ortaya çıkmıştı.

Dizinin daha önce İnci Türkay tarafından canlandırılan Betüş rolüne hayat verecek oyuncu da belli oldu. Güldür Güldür Show'da oynayan Açelya Topaloğlu fenomen dizinin yeni Betüş'ü oldu.