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  3. Sihirli Annem tanıtım fragmanı yayınlandı! Sihirli Annem ne zaman başlayacak?

Sihirli Annem tanıtım fragmanı yayınlandı! Sihirli Annem ne zaman başlayacak?

Sihirli Annem tanıtım fragmanı yayınlandı. Bir dönemin efsane yapımları arasında yer alan Sihirli Annem'in yeniden çekimlerinin başladığı haberi büyük bir heyecan yaratmıştı. Sihirli Annem tanıtım fragmanı ise sonunda yayınlandı!

Sihirli Annem tanıtım fragmanı yayınlandı. Acun Ilıcalı'nın 1 Ocak itibariyle yayın hayatına girecek olan platformu Exxen'de yer alacak olan Sihirli Annem'in tanıtım fragmanı yayınlandı. Peki Sihirli Annem ne zaman başlayacak? İşte Sihirli Annem tanıtım fragmanı haberimizde...

Yeni kadroyla 2000lerin fenomen dizisinin tekrar çekildiği Exxen 'Sihirli Annem'in merakla beklenen fragmanı yayınlandı.

Sihirli Annem tanıtım fragmanı yayınlandı! Sihirli Annem ne zaman başlayacak?

EXXEN SİHİRLİ ANNEM TANITIM FRAGMANI

Sihirli bir dünyanın kapıları, “Sihirli Annem” ile aralanıyor! ?
SihirliAnnem 1 Ocak’ta #EXXEN‘de!

EXXEN SİHİRLİ ANNEM KONUSU NEDİR?

Betüş perinin, eşi vefat eden iki çocuk babası Sadık ile evlenmesi ve sonrasında gelişen eğlenceli ve sıcacık hikayenin anlatıldığı Sihirli Annem tekrar ekranlarda olacak. 1 Ocak 2021 tarihinde Exxen platformunda yeni bölümleri ile çıkacak.

EXXEN SİHİRLİ ANNEM OYUNCULARI KİMLERDİR?

Emre Altuğ
Açelya Topaloğlu
Egemen Uysal
Cemre Demircan
Eylül Uğan

EXXEN NASIL İZLENİR?

Exxen yeni bir dijital platform olarak ücretli üyelik sisteminin olduğu bir internet sitesi olacak. İzleyiciler üyeliklerini alarak “exxen.com” üzerinden bu platformu ve içeriğinde yer alan programları takip edebilecekler.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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