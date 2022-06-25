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Sihirli Annem yetim kaldı! Çocukluğumuzun dizisi Sihirli Annem'in senaristinden üzen haber!

Sihirli Annem ve Acemi Cadı gibi dizilerin senaristliğini yapan Gamze Özer'den üzen haber geldi. Ünlü senaristin, hayatını kaybettiği öğrenildi.

Sihirli Annem yetim kaldı! Çocukluğumuzun dizisi Sihirli Annem'in senaristinden üzen haber!

Bir çok dizi ve filmin senaryosunu kaleme alan Gamze Özer'in, 47 yaşında hayatını kaybettiği bilgilerine ulaşıldı. 'Sihirli Annem', 'Acemi Cadı', 'Kınalı Kar' ve 'Hanımın Çiftliği' gibi dizilerin senaristliğini yapan ve bir dönemin çocukluğuna yön veren Gamze Özer, hayatını kaybetti. Ünlü senaristin, hayatını kaybetme nedeni ise henüz bilinmiyor.

Sihirli Annem yetim kaldı! Çocukluğumuzun dizisi Sihirli Annem'in senaristinden üzen haber!

"SİHİRLİ ANNEM YETİM KALDI!"

Genç kadının ölümünü Armağan Çağlayan duyurdu. Armağan Çağlayan, "İnsanın nutku tutuluyor, inanamıyorum. Ahhhhh Gamze… Ahhhhhhh…. Sihirli Annem yetim kaldı…" ifadelerine yer vererek üzüntüsünü dile getirdi. Armağan Çağlayan, ünlü senaristin ölüm nedenini soranlara "Gece yatmış, sabah uyanamamış… Sebebi henüz bilinmiyor" cevabını verdi.

Sihirli Annem yetim kaldı! Çocukluğumuzun dizisi Sihirli Annem'in senaristinden üzen haber!

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