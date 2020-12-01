Sihirli Annem'de Defne Joy Foster'ın rolünü kim oynayacak? Tara Mcmillen kimdir? Bir döneme damgasını vuran fenomen dizi Sihirli Annem yeni versiyonu ile yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki Sihirli Annem'de Defne Joy Foster'ın rolünü kim oynayacak? Tara Mcmillen kimdir?

SİHİRLİ ANNEM DEFNE JOY FOSTER'IN ROLÜNÜ KİM CANLANDIRACAK?

Acun Ilıcalı'nın yeni yılda yayına başlayacak Exxen adlı dijital platformunda yayınlanacak Sihirli Annem dizisi sete çıkmaya hazırlanırken dizide eski oyunculardan kimsenin yer almaması oyuncuların tepkisini çekmişti. Bu olayın ardından dizinin yeni oyuncularının kim olacağı da merak konusu olmuştu.

Özellikle 2011 yılında şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Defne Joy Foster'ın canlandırdığı Eda karakterinde kimin yer alacağı merakla araştırılıyordu.

Açelya Topaloğlu, Emre Altuğ, Bülent Seyran, Hande Katipoğlu, Nergis Kumbasar, Lale Başar ve Eylem Yıldız'ın başlıca rollerini paylaşacağı dizide Defne Joy Foster'ın hayat verdiği Eda karakterini canlandıracak isim belli oldu.

Rolün yeni sahibi Tara Mcmillen oldu.

Sihirli, Annem 2021 oyuncu kadrosu!

Açelya Topaloğlu- Betüş

Emre Altuğ- Sadık

Nergis Kumbasar- Dudu

Lale Başar- Perihan

Hande Katipoğlu- Suzan

Bülent Seyran- Avni

Firuze- Eylem Yıldız

Çiçek Acar- Periliçe

Tara Mcmillen- Eda

TARA MCMİLLEN KİMDİR?

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden 2019 yılında mezun olan Tara Mcmillen 2 yıldır tiyatro oyunculuğu yapıyor.