"Sihirli notaları" sinagogta seslendirdi

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi ve Erasmus Programı kapsamında, Türkiye'de ilk kez uygulanan "Müzik Öğretmenleri Akdeniz Ağı Projesi" devam ediyor.

İsrail Tel Aviv Üniversitesi Konservatuvarı Öğretim Üyesi Dan Weinstein, proje kapsamında, Edirne Büyük Sinagog'ta viyolonsel konseri verdi.

Weinstein, dünyaca ünlü bestecilerin klasik batı müziği ve solo eserlerini sundu.

TÜ Devlet Konservatuvarı Müdürü, Balkan Senfoni Orkestrası Şefi-Genel Sanat Yönetmeni ve Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eğitimlere katılan öğrencilerin dünyaca ünlü viyolonsel ustalarından sihirli notalar öğrendiğini söyledi.

İsrail, İtalya, İspanya, Yunanistan ve Türkiye'deki çeşitli üniversitelerden öğretim üyeleri ve öğrencilerin projede yer aldığını belirten Zafer, konserlerin kentin tarihi mekanlarında devam edeceğini bildirdi.

- "Türkiye'de bulunmaktan mutluluk duyuyorum"

Dan Weinstein da Türkiye'de ilk kez bir sinagoga geldiğini belirterek, "Annem İstanbul, dedem Bursa doğumlu. Türkiye kökenliyim. 1960'larda İsrail'e dönmüşüz. Türkiye'de bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Edirne Büyük Sinagog'un geçmişte yandığını ve harap durumda olduğunu duymuştum. Vakıflar tarafından onarılmış çok güzel bir duruma getirilmiş, teşekkür ederiz. Sinagogda konser vererek hayalimi de gerçekleştirmiş oldum." diye konuştu.

Türk Musevi Toplumu geçmiş dönem başkanlarından Silvyo Ovadya da sinagogun Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore edildiği anlattı.

Restorasyonun ardından sergi, konser ve davetler düzenlendiğini aktaran Ovadya, "Bu 4 senelik süre zarfında Edirne'ye kültür sanat anlamında destek veriyoruz. Konservatuvarla yakın ilişkilerimiz var. Bugün gerçekleşen viyolonsel konseri buna zenginlik kattı." dedi.







Kaynak: AA