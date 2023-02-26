Sihle Nduli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sihle Nduli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sihle Nduli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sihle Nduli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sihle Nduli 10 Ekim 1995 tarihinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sihle Nduli Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stellenbosch FC futbol takımında oynamaktadır. Stellenbosch FC takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sihle Nduli'nin Stellenbosch FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Sihle Nduli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sihle Nduli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sihle Nduli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sihle Nduli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ağustos 2017 yılında All Stars

1 Ağustos 2018 yılında TS Galaxy FC

6 Temmuz 2022 yılında Stellenbosch FC

Sihle Nduli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sihle Nduli şuan Stellenbosch FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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