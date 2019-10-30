Şii lider Sadr: "Abdülmehdi istifa vermezse Irak, Suriye ve Yemen gibi olacak"

Irak Başbakan Adil Abdülmehdi'yi istifa etmeye çağıran Şii lider Muketda Sadr, aksi takdirde ülkenin Suriye ve Yemen'e dönüşeceği uyarısında bulundu.

Irak'ta 5 gündür aralıksız devam eden hükümet karşıtı protesto gösterileri ülkeyi siyasi krize sürükleyecek gibi görünüyor. Daha önce Irak Başbakan Adil Abdülmehdi'yi istifa etmeye çağıran Şii lider Muketda Sadr, ülkenin Suriye ve Yemen'e dönüşeceği uyarısında bulundu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan, Irak'ta yapılan son seçimlerin galibi Sairun İttifakı ve Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr, Abdülmehdi'nin istifa etmemesi durumunda ülkenin Suriye ve Yemen'e dönüşebileceğini belirtti. Sadr, "Bu korkutmak değil sadece bir uyarı, siz ey millet korkudan daha yücesiniz. Dikkat etmeyenleri uyarmak istiyorum, Suriye, Yemen ve Şimdi Irak. Dün Beşşar ve ardından Abdurabbu Mansur Hadi, şimdi ise Adil Abdülmehdi" ifadelerini kullandı.

Parlamentoya, Başbakan Abdülmehdi'den güvenoyunu çekmesi ve hükümetin acilen feshedilmesi çağrısı yapan Sadr, Abdülmehdi'yi görevden almak için Şii Fetih İttifakı Lideri Hadi Amiri'den destek talep etmişti.

Irak Başbakanı Abdülmehdi 5 gündür aralıksız süren hükümet karşıtı protesto gösterileri karşısında istifa vermeyi reddetmişti.

Kaynak: İHA