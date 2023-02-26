Siim Aer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Siim Aer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Siim Aer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Siim Aer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Siim Aer 22 Temmuz 2001 tarihinde Paide şehrinde doğmuştur. Estonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Siim Aer Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Siim Aer, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paide Linnameeskond futbol takımında oynamaktadır. Paide Linnameeskond takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Siim Aer'nin Paide Linnameeskond ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Siim Aer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Siim Aer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Siim Aer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Siim Aer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Paide U17

1 Ocak 2018 yılında Paide U21

1 Ocak 2020 yılında Paide

7 Temmuz 2022 yılında Pärnu Vaprus

31 Aralık 2022 yılında Paide

Siim Aer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Siim Aer şuan Paide Linnameeskond takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Siim Aer Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Paide Linnameeskond (-2017)

Estonya U21 takımında 13 numaralı formasıyla 7 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U19 takımında 5 numaralı formasıyla 12 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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