Siim Luts kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Siim Luts Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Siim Luts kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Siim Luts ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Siim Luts kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Siim Luts Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Siim Luts kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Siim Luts Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Siim Luts adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Siim Luts Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Siim Luts 12 Mart 1989 tarihinde Tallinn şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Estonya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Siim Luts Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Trequartista Football Man. yapmaktadır. Siim Luts, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paide Linnameeskond futbol takımında oynamaktadır. Paide Linnameeskond takımına 19 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Siim Luts'nin Paide Linnameeskond ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Siim Luts Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Siim Luts isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Siim Luts Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Siim Luts futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında FC Flora II

1 Ocak 2008 yılında FC Flora

1 Temmuz 2009 yılında JK Viljandi

31 Aralık 2009 yılında FC Flora

22 Ocak 2013 yılında Norrköping

1 Temmuz 2014 yılında Kulüpsüz

16 Ocak 2015 yılında Levadia

22 Temmuz 2016 yılında Bohemians 1905

1 Temmuz 2018 yılında Teplice

19 Temmuz 2019 yılında Paide

Siim Luts kimdir

Siim Luts Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Siim Luts şuan Paide Linnameeskond takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Paide Linnameeskond (-2005)

Siim Luts Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Estonya takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 43 maçta 4 gol atmıştır.

Estonya U23 takımında 9 numaralı formasıyla 28 Eylül 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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Siim Luts nereli

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