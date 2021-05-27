Şiir isminin anlamı nedir, Şiir ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Şiir isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Şiir ismi ne demek, Şiir ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Şiir isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Şiir İsminin anlamı nedir? TDK Şiir anlamı:

Şiir ismi Türk Dil Kurumu'nda zengin sembollerle, ritimli sözlerle, seslerin uyumlu kullanımıyla ortaya çıkan, hece ve durak bakımından denk ve kendi başına bir bütün olan edebî anlatım biçimi, manzume, nazım, koşuk; düş gücüne, hayale, imgeye, gönle seslenen, anı, duygu, coşku uyandıran, etkileyen şey anlamlarında yer almaktadır.

Şiir İsmi Kuranda geçiyor mu?

Şiir ismi Kuran'da geçmemektedir.

Şiir isminin kökeni:

Şiir ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de Şiir isminde 156 kişi vardır.

Şiir isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

Şiir isminin rengi:

Morsalkım

Şiir ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 4 harf bulunmaktadır.

Şiir isminin Harf Analizi Nedir ?

Şiir ismi 4 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

Ş : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

R : Akıllı, lider, sert

Şiir isminin Numerolojisi Kaçtır?

Şiir ismi 4 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

Ş : 23

İ : 12

İ : 12

R : 21

= 68 – Şiir İsminin Numeroloji Toplamı 68’dir.

Şiir ismi 4 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Şiir isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

Şiir isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Ş: 1 İ: 9 İ: 9 R: 9 = 28

2 + 8 = 10 Kader sayısıdır

Şiir isminin 10 kader sayısına göre kişilik özellikleri

10 – Ülkücü özellikleri ile kendini göstermiştir. Sezgi gücünü artmıştır. Keşif yeteneğini geliştirerek duyarlı bir bireye dönüşmüştür. Fanatikliği azımsanmayacak derecededir. Sanatsal özellikleri ile fark edilir. Hayal kurmaktan vazgeçmez, olayları tahmin etme gücü üst seviyededir. Sakin kalmalı ve gergin olmamalıdır. Her söylenen ve yapılana karşı aşırı duyarlı olmamaya gayret etmelidir

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