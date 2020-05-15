Siirt Belediye Başkanı Berivan Helen Işık kimdir? Neden görevden alındı?

Siirt Belediye Başkanı HDP'li Berivan Helen Işık'ın görevden alınması ve yerine kayyum atanmasının ardından internette Siirt Belediye Başkanı Berivan Helen Işık kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Neden görevden alındı? soruları araştırılmaya başlandı. İşte bu konuda tüm merak edilenler

SİİRT BELEDİYE BAŞKANI BERİVAN HELEN IŞIK KİMDİR?

Berivan Helen Işık, Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Seki köyünde doğdu. İlk, ortaokul ve liseyi Batman'da okudu. Anadolu Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümünden mezun oldu. Batman Belediyesi bünyesindeki Kadın Danışmanlık Merkezinde koordinatörlük yaptı. Kanun hükmünde kararnameyle ihraç edilen Işık, daha sonra HDP Batman İl Teşkilatında görev aldı. Işık, 1 çocuk annesidir.

BERİVAN HELEN IŞIK NEDEN GÖREVDEN ALINDI?

İçişleri Bakanlığı'nca görevlerinden alınan Siirt Belediye Başkanı HDP'li Berivan Helen Işık ile aynı partili Baykan Belediye Başkanı Ramazan Sarsılmaz ve Kurtalan Belediye Başkanı Baran Akgül, haklarındaki terör soruşturmaları nedeniyle gözaltına alındı.

BERİVAN HELEN IŞIK YERİNE KİM GÖREVLENDİRİLDİ

Siirt'te HDP'li 3 Belediye Başkanı görevden alınarak kayyum atandı. Siirt Belediye Başkanı HDP'li Berivan Helen Işık ile Baykan Belediye Başkanı HDP'li Ramazan Sarsılmaz ve Kurtalan Belediye Başkanı HDP'li Baran Akgül, İçişleri Bakanlığı'nca görevlerinden alındı.

Siirt'e Vali Ali Fuat Atik, ilçelerde ise kaymakamlar, Belediye Başkanı olarak görevlendirildi. Siirt'e Vali Ali Fuat Atik, Baykan'a Kaymakam Mehmet Tunç, Kurtalan'a ise İhsan Emre Aydın, belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından Siirt Belediye Başkanlığı'na kayyum atandı. Görevlendirmenin ardından belediye binalarının çevresinde polis güvenlik önlemi aldı.