Siirt Belediyesi ekiplerince mazgal ve rögarlar temizleniyor

Siirt Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü (SİSKİ) ekipleri, kent merkezinde mazgal ve rögarlara sıkışan atıkları temizliyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Siirt Belediyesi ekiplerince mazgal ve rögarlar temizleniyor

Siirt Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü (SİSKİ) ekipleri, kent merkezinde mazgal ve rögarlara sıkışan atıkları temizliyor.

SİSKİ'ye bağlı ekipler, şehir merkezinde bulunan yağmursuyu mazgal ve kanalizasyon rögarlarında biriken hafriyat, çöp atığı, pis su ve diğer atıkları temizliyor. Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya'nın talimatıyla kent merkezinde mazgal temizleme çalışmalarında, cadde ve sokaklar üzerindeki yağmur suyu kanallarındaki rögar ve mazgallar kaldırılıp, içlerinde biriken kum, kağıt, yaprak, izmarit gibi yabancı maddeler ekiplerin çalışmalarıyla temizleniyor.

Kanalizasyon şebekelerinde gerçekleştirilen rögar temizleme çalışmaları esnasında kanalizasyonlardan pet şişeler, çöp poşetleri gibi birçok yabancı madde çıkarılarak temizlendi. Siirt Belediyesi kentte altyapı hizmetlerinin sorunsuz sağlanması amacıyla kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarında çalışmalara devam ediyor.

Daha temiz, daha yaşanılabilir bir Siirt için çalışmaların kesintisiz devam edeceği bildirildi.

Siirt Belediyesi ekiplerince mazgal ve rögarlar temizleniyor

Siirt Belediyesi ekiplerince mazgal ve rögarlar temizleniyor

Siirt Belediyesi ekiplerince mazgal ve rögarlar temizleniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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