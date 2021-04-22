Siirt İl Özel İdaresi Spor, Dila Gıda Adıyaman 1954 Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 3. Lig 4. Grup 32. hafta maçında Siirt İl Özel İdaresi Spor, Dila Gıda Adıyaman 1954 Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 4. Grup 32. hafta maçında Siirt İl Özel İdaresi Spor, Dila Gıda Adıyaman 1954 Spor ile karşılaştı. maç 2-2 sona erdi. Siirt İl Özel İdaresi Spor ve Dila Gıda Adıyaman 1954 Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 4. Grup'da 32. hafta maçında Siirt İl Özel İdaresi Spor sahasında Dila Gıda Adıyaman 1954 Spor ile 21.04.2021 15:00'da karşılaştı. Siirt Atatürk Stadı - Siirt stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Siirt İl Özel İdaresi Spor - Dila Gıda Adıyaman 1954 Spor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Siirt Atatürk Stadı - Siirt stadyumunda oynanan maç 2-2 sona erdi.
Siirt İl Özel İdaresi Spor Dila Gıda Adıyaman 1954 Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Siirt Atatürk Stadı - Siirt
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.04.2021 15:00
Siirt İl Özel İdaresi Spor Dila Gıda Adıyaman 1954 Spor Maçının Hakemleri
Gürcan Hasova(hakem), Çağlar Mehmet Uludağ(1. Yardımcı Hakem), Sinan Günaydın(2. Yardımcı Hakem), Utku Doğan(dördüncü Hakem)
Siirt İl Özel İdaresi Spor İlk 11
1. Ahmet Taş, 3. Bartu Baladın, 7. Harun Koç, 14. Ahmet Güven, 15. Burak Sarı, 17. Faruk Yaldıran, 22. Ali Kılıç, 24. Enis Gül, 25. Burhanettin Sever, 33. Bilal Gücüyetmez, 47. Mehmet Aslan
Yedekler
27. Gökhan Köstereli, 6. Muhammed Burak Hatipoğlu, 8. Necati Baş, 9. Abdulkadir Özdemir, 11. Barış Turan, 12. Kemal Bolat, 41. Serkan Bakan
Teknik Sorumlu
Ramazan Çelik
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Dila Gıda Adıyaman 1954 Spor İlk 11
89. Mustafa Hoşoğlu, 3. Sefa Aksoy, 4. Selim Şahin, 5. Yusuf Orhan, 6. Fatih Gürden, 17. Ahmet Teker, 58. Yasin Elmas, 19. Taylan Özgün, 77. İlyas Ekiz, 96. Mehmet Küçükdurmuş, 28. Serkan Yıldız
Yedekler
12. Türker Dırdıroğlu, 2. Mustafa Çağlayan, 55. Berat Tosun, 8. Okan Saraçoğlu, 10. Cafercan Aksu, 97. Ömürcan Karaca, 23. Beytullah Ayduvan
Teknik Sorumlu
Hakan Hayati Karaca
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Bursa Yıldırımspor
|30
|16
|7
|7
|38
|21
|55
|17
|2
|Adıyaman 1954 SK
|30
|14
|12
|4
|39
|24
|54
|15
|3
|Düzcespor
|30
|15
|8
|7
|43
|30
|53
|13
|4
|1954 Kelkit Bld.Spor
|31
|14
|9
|8
|33
|24
|51
|9
|5
|68 Aksaray Belediyespor
|30
|14
|8
|8
|37
|25
|50
|12
|6
|52 Orduspor FK
|30
|10
|13
|7
|42
|27
|43
|15
|7
|Bayrampaşa
|30
|12
|6
|12
|41
|34
|42
|7
|8
|Alanya Kestelspor
|30
|10
|11
|9
|35
|32
|41
|3
|9
|Siirt İl Özel İdare
|31
|10
|9
|12
|27
|43
|39
|-16
|10
|Karaköprü Belediyespor
|30
|8
|13
|9
|41
|38
|37
|3
|11
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|30
|10
|6
|14
|35
|44
|36
|-9
|12
|Bergama Belediyespor
|30
|8
|11
|11
|30
|35
|35
|-5
|13
|Modafen
|30
|9
|7
|14
|31
|39
|34
|-8
|14
|Sultanbeyli Bld.
|30
|9
|6
|15
|24
|36
|33
|-12
|15
|Kozan Spor FK
|30
|7
|11
|12
|22
|30
|32
|-8
|16
|Silivrispor
|30
|7
|11
|12
|26
|42
|32
|-16
|17
|Muğlaspor
|30
|4
|10
|16
|25
|45
|22
|-20
Fikstür
|18.04.2021
|Kestelspor
|Modafen
|21.04.2021
|Alanya Kestelspor
|3-0
|Modafen
|21.04.2021
|Bayrampaşa
|3-1
|Kozan Spor FK
|21.04.2021
|Bursa Yıldırımspor
|1-0
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|21.04.2021
|Düzcespor
|1-0
|Bergama Belediyespor
|21.04.2021
|Karaköprü Belediyespor
|4-0
|Muğlaspor
|21.04.2021
|Siirt İl Özel İdare
|2-2
|Adıyaman 1954 SK
|21.04.2021
|Sultanbeyli Bld.
|3-2
|1954 Kelkit Bld.Spor
|21.04.2021
|52 Orduspor FK
|4-2
|68 Aksaray Belediyespor