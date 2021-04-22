Siirt İl Özel İdaresi Spor, Dila Gıda Adıyaman 1954 Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 32. hafta maçında Siirt İl Özel İdaresi Spor, Dila Gıda Adıyaman 1954 Spor ile karşılaştı. maç 2-2 sona erdi. Siirt İl Özel İdaresi Spor ve Dila Gıda Adıyaman 1954 Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 32. hafta maçında Siirt İl Özel İdaresi Spor sahasında Dila Gıda Adıyaman 1954 Spor ile 21.04.2021 15:00'da karşılaştı. Siirt Atatürk Stadı - Siirt stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Siirt İl Özel İdaresi Spor - Dila Gıda Adıyaman 1954 Spor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Siirt Atatürk Stadı - Siirt stadyumunda oynanan maç 2-2 sona erdi. Siirt İl Özel İdaresi Spor Dila Gıda Adıyaman 1954 Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Siirt Atatürk Stadı - Siirt



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

21.04.2021 15:00



Siirt İl Özel İdaresi Spor Dila Gıda Adıyaman 1954 Spor Maçının Hakemleri

Gürcan Hasova(hakem), Çağlar Mehmet Uludağ(1. Yardımcı Hakem), Sinan Günaydın(2. Yardımcı Hakem), Utku Doğan(dördüncü Hakem)

Siirt İl Özel İdaresi Spor

Siirt İl Özel İdaresi Spor İlk 11

1. Ahmet Taş, 3. Bartu Baladın, 7. Harun Koç, 14. Ahmet Güven, 15. Burak Sarı, 17. Faruk Yaldıran, 22. Ali Kılıç, 24. Enis Gül, 25. Burhanettin Sever, 33. Bilal Gücüyetmez, 47. Mehmet Aslan



Yedekler

27. Gökhan Köstereli, 6. Muhammed Burak Hatipoğlu, 8. Necati Baş, 9. Abdulkadir Özdemir, 11. Barış Turan, 12. Kemal Bolat, 41. Serkan Bakan



Teknik Sorumlu

Ramazan Çelik



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Dila Gıda Adıyaman 1954 Spor

Dila Gıda Adıyaman 1954 Spor İlk 11

89. Mustafa Hoşoğlu, 3. Sefa Aksoy, 4. Selim Şahin, 5. Yusuf Orhan, 6. Fatih Gürden, 17. Ahmet Teker, 58. Yasin Elmas, 19. Taylan Özgün, 77. İlyas Ekiz, 96. Mehmet Küçükdurmuş, 28. Serkan Yıldız



Yedekler

12. Türker Dırdıroğlu, 2. Mustafa Çağlayan, 55. Berat Tosun, 8. Okan Saraçoğlu, 10. Cafercan Aksu, 97. Ömürcan Karaca, 23. Beytullah Ayduvan



Teknik Sorumlu

Hakan Hayati Karaca



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Bursa Yıldırımspor 30 16 7 7 38 21 55 17 2 Adıyaman 1954 SK 30 14 12 4 39 24 54 15 3 Düzcespor 30 15 8 7 43 30 53 13 4 1954 Kelkit Bld.Spor 31 14 9 8 33 24 51 9 5 68 Aksaray Belediyespor 30 14 8 8 37 25 50 12 6 52 Orduspor FK 30 10 13 7 42 27 43 15 7 Bayrampaşa 30 12 6 12 41 34 42 7 8 Alanya Kestelspor 30 10 11 9 35 32 41 3 9 Siirt İl Özel İdare 31 10 9 12 27 43 39 -16 10 Karaköprü Belediyespor 30 8 13 9 41 38 37 3 11 Kırıkkale Büyük Anadoluspor 30 10 6 14 35 44 36 -9 12 Bergama Belediyespor 30 8 11 11 30 35 35 -5 13 Modafen 30 9 7 14 31 39 34 -8 14 Sultanbeyli Bld. 30 9 6 15 24 36 33 -12 15 Kozan Spor FK 30 7 11 12 22 30 32 -8 16 Silivrispor 30 7 11 12 26 42 32 -16 17 Muğlaspor 30 4 10 16 25 45 22 -20

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