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Siirt İl Özel İdaresi Spor, Dila Gıda Adıyaman 1954 Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 32. hafta maçında Siirt İl Özel İdaresi Spor, Dila Gıda Adıyaman 1954 Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Siirt İl Özel İdaresi Spor, Dila Gıda Adıyaman 1954 Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 32. hafta maçında Siirt İl Özel İdaresi Spor, Dila Gıda Adıyaman 1954 Spor ile karşılaştı. maç 2-2 sona erdi. Siirt İl Özel İdaresi Spor ve Dila Gıda Adıyaman 1954 Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 32. hafta maçında Siirt İl Özel İdaresi Spor sahasında Dila Gıda Adıyaman 1954 Spor ile 21.04.2021 15:00'da karşılaştı. Siirt Atatürk Stadı - Siirt stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Siirt İl Özel İdaresi Spor - Dila Gıda Adıyaman 1954 Spor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Siirt Atatürk Stadı - Siirt stadyumunda oynanan maç 2-2 sona erdi.

Siirt İl Özel İdaresi Spor  Dila Gıda Adıyaman 1954 Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Siirt Atatürk Stadı - Siirt

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.04.2021 15:00

Siirt İl Özel İdaresi Spor Dila Gıda Adıyaman 1954 Spor Maçının Hakemleri
Gürcan Hasova(hakem), Çağlar Mehmet Uludağ(1. Yardımcı Hakem), Sinan Günaydın(2. Yardımcı Hakem), Utku Doğan(dördüncü Hakem)

SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPORSiirt İl Özel İdaresi Spor

Siirt İl Özel İdaresi Spor İlk 11
1. Ahmet Taş, 3. Bartu Baladın, 7. Harun Koç, 14. Ahmet Güven, 15. Burak Sarı, 17. Faruk Yaldıran, 22. Ali Kılıç, 24. Enis Gül, 25. Burhanettin Sever, 33. Bilal Gücüyetmez, 47. Mehmet Aslan

Yedekler
27. Gökhan Köstereli, 6. Muhammed Burak Hatipoğlu, 8. Necati Baş, 9. Abdulkadir Özdemir, 11. Barış Turan, 12. Kemal Bolat, 41. Serkan Bakan

Teknik Sorumlu
Ramazan Çelik

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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DİLA GIDA ADIYAMAN 1954 SPORDila Gıda Adıyaman 1954 Spor

Dila Gıda Adıyaman 1954 Spor İlk 11
89. Mustafa Hoşoğlu, 3. Sefa Aksoy, 4. Selim Şahin, 5. Yusuf Orhan, 6. Fatih Gürden, 17. Ahmet Teker, 58. Yasin Elmas, 19. Taylan Özgün, 77. İlyas Ekiz, 96. Mehmet Küçükdurmuş, 28. Serkan Yıldız

Yedekler
12. Türker Dırdıroğlu, 2. Mustafa Çağlayan, 55. Berat Tosun, 8. Okan Saraçoğlu, 10. Cafercan Aksu, 97. Ömürcan Karaca, 23. Beytullah Ayduvan

Teknik Sorumlu
Hakan Hayati Karaca

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Bursa Yıldırımspor30167738215517
2Adıyaman 1954 SK301412439245415
3Düzcespor30158743305313
41954 Kelkit Bld.Spor3114983324519
568 Aksaray Belediyespor30148837255012
652 Orduspor FK301013742274315
7Bayrampaşa30126124134427
8Alanya Kestelspor30101193532413
9Siirt İl Özel İdare3110912274339-16
10Karaköprü Belediyespor3081394138373
11Kırıkkale Büyük Anadoluspor3010614354436-9
12Bergama Belediyespor3081111303535-5
13Modafen309714313934-8
14Sultanbeyli Bld.309615243633-12
15Kozan Spor FK3071112223032-8
16Silivrispor3071112264232-16
17Muğlaspor3041016254522-20

Fikstür

18.04.2021Kestelspor Modafen
21.04.2021Alanya Kestelspor3-0Modafen
21.04.2021Bayrampaşa3-1Kozan Spor FK
21.04.2021Bursa Yıldırımspor1-0Kırıkkale Büyük Anadoluspor
21.04.2021Düzcespor1-0Bergama Belediyespor
21.04.2021Karaköprü Belediyespor4-0Muğlaspor
21.04.2021Siirt İl Özel İdare2-2Adıyaman 1954 SK
21.04.2021Sultanbeyli Bld.3-21954 Kelkit Bld.Spor
21.04.202152 Orduspor FK4-268 Aksaray Belediyespor
Tayfun Altuntaş
Editör
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