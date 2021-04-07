Siirt İl Özel İdaresi Spor 2-1 Muğlaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 30. hafta maçında Siirt İl Özel İdaresi Spor, Muğlaspor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Siirt İl Özel İdaresi Spor ve Muğlaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 30. hafta maçında Siirt İl Özel İdaresi Spor sahasında Muğlaspor ile 07.04.2021 13:00'da karşılaştı. Siirt Atatürk Stadı - Siirt stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Siirt İl Özel İdaresi Spor - Muğlaspor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Siirt Atatürk Stadı - Siirt stadyumunda oynanan maç 2-1 sona erdi. Siirt İl Özel İdaresi Spor 2-1 Muğlaspor Siirt İl Özel İdaresi Spor Muğlaspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Siirt Atatürk Stadı - Siirt



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

07.04.2021 13:00



Siirt İl Özel İdaresi Spor 2-1 Muğlaspor

Maçının Hakemleri

Doğu Yılmaz(hakem), Bülent Korkmaz(1. Yardımcı Hakem), Ahmetcan Akkoyun(2. Yardımcı Hakem), Osman Öztürk(dördüncü Hakem)

Siirt İl Özel İdaresi Spor

Siirt İl Özel İdaresi Spor İlk 11

27. Gökhan Köstereli, 25. Burhanettin Sever, 17. Faruk Yaldıran, 15. Burak Sarı, 19. Can Ahmet Üstün, 33. Bilal Gücüyetmez, 14. Ahmet Güven, 7. Harun Koç, 5. Turgut Delen, 34. Abdullah Bal, 41. Serkan Bakan



Yedekler

23. Muhammed Demir, 11. Barış Turan, 8. Necati Baş, 99. Ömer Erel, 70. Oğuzhan Baykal, 22. Ali Kılıç, 24. Enis Gül



Teknik Sorumlu

Ramazan Çelik



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Muğlaspor

Muğlaspor İlk 11

22. Nusret Can Körümdük, 13. Bülent Kalecikli, 21. Muhammet Mustafa Gundak, 53. Fatih Gültekin, 81. Muhammed Emel, 41. Emre Okur, 55. Burçin Yüksel, 75. Gürkan Başkan, 77. Emre Yıldırım, 88. Volkan Serim, 99. Osman Kocaağa



Yedekler

20. Serkan Polat, 4. Bayram Enes An, 33. Salih Emre Sarı, 17. Erol Aydın, 26. Buğrahan Yılmaz, 42. Ömer Faruk Canbirdi, 54. Ender Acar



Teknik Sorumlu





Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Adıyaman 1954 SK 28 13 11 4 35 21 50 14 2 Bursa Yıldırımspor 28 14 7 7 35 21 49 14 3 68 Aksaray Belediyespor 28 14 7 7 33 19 49 14 4 Düzcespor 28 14 7 7 40 28 49 12 5 1954 Kelkit Bld.Spor 29 13 9 7 30 21 48 9 6 52 Orduspor FK 28 9 13 6 38 24 40 14 7 Bayrampaşa 28 11 6 11 38 30 39 8 8 Siirt İl Özel İdare 29 10 8 11 24 39 38 -15 9 Kırıkkale Büyük Anadoluspor 28 10 6 12 35 40 36 -5 10 Alanya Kestelspor 28 8 11 9 31 32 35 -1 11 Bergama Belediyespor 28 8 11 9 30 33 35 -3 12 Modafen 28 9 7 12 31 34 34 -3 13 Silivrispor 29 7 11 11 25 40 32 -15 14 Karaköprü Belediyespor 28 6 13 9 34 38 31 -4 15 Sultanbeyli Bld. 29 8 6 15 21 34 30 -13 16 Kozan Spor FK 28 6 11 11 19 26 29 -7 17 Muğlaspor 28 3 10 15 22 41 19 -19

Fikstür

04.04.2021 Kestelspor 68 Aksaray Belediyespor 07.04.2021 Alanya Kestelspor 1-1 68 Aksaray Belediyespor 07.04.2021 Karaköprü Belediyespor 1-1 Modafen 07.04.2021 52 Orduspor FK 0-0 Sultanbeyli Bld. 07.04.2021 Bayrampaşa 0-1 Kırıkkale Büyük Anadoluspor 07.04.2021 Bursa Yıldırımspor 0-1 Bergama Belediyespor 07.04.2021 Düzcespor 0-2 1954 Kelkit Bld.Spor 07.04.2021 Siirt İl Özel İdare 2-1 Muğlaspor 07.04.2021 Silivrispor 2-1 Kozan Spor FK

Kaynak Türkiye Futbol Federasyonu