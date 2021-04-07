Siirt İl Özel İdaresi Spor 2-1 Muğlaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 3. Lig 4. Grup 30. hafta maçında Siirt İl Özel İdaresi Spor, Muğlaspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 4. Grup 30. hafta maçında Siirt İl Özel İdaresi Spor, Muğlaspor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Siirt İl Özel İdaresi Spor ve Muğlaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 4. Grup'da 30. hafta maçında Siirt İl Özel İdaresi Spor sahasında Muğlaspor ile 07.04.2021 13:00'da karşılaştı. Siirt Atatürk Stadı - Siirt stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Siirt İl Özel İdaresi Spor - Muğlaspor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Siirt Atatürk Stadı - Siirt stadyumunda oynanan maç 2-1 sona erdi.
Siirt İl Özel İdaresi Spor 2-1 Muğlaspor
Siirt İl Özel İdaresi Spor Muğlaspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Siirt Atatürk Stadı - Siirt
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
07.04.2021 13:00
Siirt İl Özel İdaresi Spor 2-1 Muğlaspor
Maçının Hakemleri
Doğu Yılmaz(hakem), Bülent Korkmaz(1. Yardımcı Hakem), Ahmetcan Akkoyun(2. Yardımcı Hakem), Osman Öztürk(dördüncü Hakem)
Siirt İl Özel İdaresi Spor İlk 11
27. Gökhan Köstereli, 25. Burhanettin Sever, 17. Faruk Yaldıran, 15. Burak Sarı, 19. Can Ahmet Üstün, 33. Bilal Gücüyetmez, 14. Ahmet Güven, 7. Harun Koç, 5. Turgut Delen, 34. Abdullah Bal, 41. Serkan Bakan
Yedekler
23. Muhammed Demir, 11. Barış Turan, 8. Necati Baş, 99. Ömer Erel, 70. Oğuzhan Baykal, 22. Ali Kılıç, 24. Enis Gül
Teknik Sorumlu
Ramazan Çelik
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Muğlaspor İlk 11
22. Nusret Can Körümdük, 13. Bülent Kalecikli, 21. Muhammet Mustafa Gundak, 53. Fatih Gültekin, 81. Muhammed Emel, 41. Emre Okur, 55. Burçin Yüksel, 75. Gürkan Başkan, 77. Emre Yıldırım, 88. Volkan Serim, 99. Osman Kocaağa
Yedekler
20. Serkan Polat, 4. Bayram Enes An, 33. Salih Emre Sarı, 17. Erol Aydın, 26. Buğrahan Yılmaz, 42. Ömer Faruk Canbirdi, 54. Ender Acar
Teknik Sorumlu
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Adıyaman 1954 SK
|28
|13
|11
|4
|35
|21
|50
|14
|2
|Bursa Yıldırımspor
|28
|14
|7
|7
|35
|21
|49
|14
|3
|68 Aksaray Belediyespor
|28
|14
|7
|7
|33
|19
|49
|14
|4
|Düzcespor
|28
|14
|7
|7
|40
|28
|49
|12
|5
|1954 Kelkit Bld.Spor
|29
|13
|9
|7
|30
|21
|48
|9
|6
|52 Orduspor FK
|28
|9
|13
|6
|38
|24
|40
|14
|7
|Bayrampaşa
|28
|11
|6
|11
|38
|30
|39
|8
|8
|Siirt İl Özel İdare
|29
|10
|8
|11
|24
|39
|38
|-15
|9
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|28
|10
|6
|12
|35
|40
|36
|-5
|10
|Alanya Kestelspor
|28
|8
|11
|9
|31
|32
|35
|-1
|11
|Bergama Belediyespor
|28
|8
|11
|9
|30
|33
|35
|-3
|12
|Modafen
|28
|9
|7
|12
|31
|34
|34
|-3
|13
|Silivrispor
|29
|7
|11
|11
|25
|40
|32
|-15
|14
|Karaköprü Belediyespor
|28
|6
|13
|9
|34
|38
|31
|-4
|15
|Sultanbeyli Bld.
|29
|8
|6
|15
|21
|34
|30
|-13
|16
|Kozan Spor FK
|28
|6
|11
|11
|19
|26
|29
|-7
|17
|Muğlaspor
|28
|3
|10
|15
|22
|41
|19
|-19
Fikstür
|04.04.2021
|Kestelspor
|68 Aksaray Belediyespor
|07.04.2021
|Alanya Kestelspor
|1-1
|68 Aksaray Belediyespor
|07.04.2021
|Karaköprü Belediyespor
|1-1
|Modafen
|07.04.2021
|52 Orduspor FK
|0-0
|Sultanbeyli Bld.
|07.04.2021
|Bayrampaşa
|0-1
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|07.04.2021
|Bursa Yıldırımspor
|0-1
|Bergama Belediyespor
|07.04.2021
|Düzcespor
|0-2
|1954 Kelkit Bld.Spor
|07.04.2021
|Siirt İl Özel İdare
|2-1
|Muğlaspor
|07.04.2021
|Silivrispor
|2-1
|Kozan Spor FK
Kaynak Türkiye Futbol Federasyonu