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Siirt İl Özel İdaresi Spor 2-1 Muğlaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 30. hafta maçında Siirt İl Özel İdaresi Spor, Muğlaspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Siirt İl Özel İdaresi Spor 2-1 Muğlaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 30. hafta maçında Siirt İl Özel İdaresi Spor, Muğlaspor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Siirt İl Özel İdaresi Spor ve Muğlaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 30. hafta maçında Siirt İl Özel İdaresi Spor sahasında Muğlaspor ile 07.04.2021 13:00'da karşılaştı. Siirt Atatürk Stadı - Siirt stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Siirt İl Özel İdaresi Spor - Muğlaspor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Siirt Atatürk Stadı - Siirt stadyumunda oynanan maç 2-1 sona erdi.

Siirt İl Özel İdaresi Spor 2-1 Muğlaspor 

 

Siirt İl Özel İdaresi Spor  Muğlaspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Siirt Atatürk Stadı - Siirt

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
07.04.2021 13:00

Siirt İl Özel İdaresi Spor   2-1 Muğlaspor

Maçının Hakemleri
Doğu Yılmaz(hakem), Bülent Korkmaz(1. Yardımcı Hakem), Ahmetcan Akkoyun(2. Yardımcı Hakem), Osman Öztürk(dördüncü Hakem)

SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPORSiirt İl Özel İdaresi Spor

Siirt İl Özel İdaresi Spor İlk 11
27. Gökhan Köstereli, 25. Burhanettin Sever, 17. Faruk Yaldıran, 15. Burak Sarı, 19. Can Ahmet Üstün, 33. Bilal Gücüyetmez, 14. Ahmet Güven, 7. Harun Koç, 5. Turgut Delen, 34. Abdullah Bal, 41. Serkan Bakan

Yedekler
23. Muhammed Demir, 11. Barış Turan, 8. Necati Baş, 99. Ömer Erel, 70. Oğuzhan Baykal, 22. Ali Kılıç, 24. Enis Gül

Teknik Sorumlu
Ramazan Çelik

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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MUĞLASPORMuğlaspor

Muğlaspor İlk 11
22. Nusret Can Körümdük, 13. Bülent Kalecikli, 21. Muhammet Mustafa Gundak, 53. Fatih Gültekin, 81. Muhammed Emel, 41. Emre Okur, 55. Burçin Yüksel, 75. Gürkan Başkan, 77. Emre Yıldırım, 88. Volkan Serim, 99. Osman Kocaağa

Yedekler
20. Serkan Polat, 4. Bayram Enes An, 33. Salih Emre Sarı, 17. Erol Aydın, 26. Buğrahan Yılmaz, 42. Ömer Faruk Canbirdi, 54. Ender Acar

Teknik Sorumlu


Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
{awayOut}

Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Adıyaman 1954 SK281311435215014
2Bursa Yıldırımspor28147735214914
368 Aksaray Belediyespor28147733194914
4Düzcespor28147740284912
51954 Kelkit Bld.Spor2913973021489
652 Orduspor FK28913638244014
7Bayrampaşa28116113830398
8Siirt İl Özel İdare2910811243938-15
9Kırıkkale Büyük Anadoluspor2810612354036-5
10Alanya Kestelspor288119313235-1
11Bergama Belediyespor288119303335-3
12Modafen289712313434-3
13Silivrispor2971111254032-15
14Karaköprü Belediyespor286139343831-4
15Sultanbeyli Bld.298615213430-13
16Kozan Spor FK2861111192629-7
17Muğlaspor2831015224119-19

Fikstür

04.04.2021Kestelspor 68 Aksaray Belediyespor
07.04.2021Alanya Kestelspor1-168 Aksaray Belediyespor
07.04.2021Karaköprü Belediyespor1-1Modafen
07.04.202152 Orduspor FK0-0Sultanbeyli Bld.
07.04.2021Bayrampaşa0-1Kırıkkale Büyük Anadoluspor
07.04.2021Bursa Yıldırımspor0-1Bergama Belediyespor
07.04.2021Düzcespor0-21954 Kelkit Bld.Spor
07.04.2021Siirt İl Özel İdare2-1Muğlaspor
07.04.2021Silivrispor2-1Kozan Spor FK

Kaynak Türkiye Futbol Federasyonu 

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