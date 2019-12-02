Siirt Kızılay Şubesinden lise öğrencilerine kitap yardımı

Siirt Kızılay Şube Başkanlığı okullarda öğrenim gören öğrencilere hazırlık yardımcı kitap dağıtımı gerçekleştirildi.

İl ve ilçelerde bulunan lise okullarında okuyan öğrencilere Türk Kızılay Malatya Şubesi tarafından Siirt Kızılay Şubesine bağışlanan 12 bin adet hazırlık yardımcı kitapları liselerdeki okul öğrencilerine dağıtımı yapıldı. Türk Kızılay Siirt Şube Başkanı Nihat Altunç, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine üniversiteye hazırlık setlerini dağıtarak kitap eksikliklerini gidermeyi hedeflediklerini söyledi. Altunç, "İl ve ilçelerimizde bulunan lise öğrencilerine toplamda 12 bin kitap dağıtıldığını ve bu hazırlık yardımcı kitaplarının öğrencilerinin çalışmalarına katkıda bulunmuş olmanın mutluluğunu yaşadık. Bu kitap yardımını esirgemeyen Malatya Kızılay Şube Başkanlığına ve bağışçılarına teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: İHA