Siirt Kurtalan Nüfusu 2020 - 2021 |  Kurtalan İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Siirt Kurtalan Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Siirt Kurtalan nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Siirt Kurtalan Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kurtalan ilçesinin bağlı bulunduğu Siirt ilinde 331 bin 070 kişi yaşamaktadır. Siirt ili 5,718 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 815 (km²) si Kurtalan ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Siirt Kurtalan nüfusu 60 bin 737 kişidir.

Siirt Toplam Nüfusu Kaçtır?

331,070 kişidir.

Kurtalan İlçe Nüfusu Kaçtır?

60,737 kişidir.

Kurtalan Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

24,823 kişidir.

Siirt Kurtalan Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 9,2 olarak gerçekleşmiştir.

Kurtalan İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 36,969513 Enlem : 36,969513

Kurtalan İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Siirt iline bağlı bulunan Kurtalan ilçesinin telefon alan kodu 0 484 şeklinde başlamaktadır.

Kurtalan ilçesinin bağlı olduğu Siirt İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Kurtalan ilçesinin bağlı olduğu il olan Siirt ilinin plaka kodu 56 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020