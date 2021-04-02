Siirt Pervari Nüfusu 2020 - 2021 |  Pervari İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Siirt Pervari Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Siirt Pervari nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Siirt Pervari Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Pervari ilçesinin bağlı bulunduğu Siirt ilinde 331 bin 070 kişi yaşamaktadır. Siirt ili 5,718 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,609 (km²) si Pervari ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Siirt Pervari nüfusu 30 bin 816 kişidir.

Siirt Toplam Nüfusu Kaçtır?

331,070 kişidir.

Pervari İlçe Nüfusu Kaçtır?

30,816 kişidir.

Pervari Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

24,598 kişidir.

Siirt Pervari Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -1,4 olarak gerçekleşmiştir.

Pervari İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 42,547054 Enlem : 42,547054

Pervari İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Siirt iline bağlı bulunan Pervari ilçesinin telefon alan kodu 0 484 şeklinde başlamaktadır.

Pervari ilçesinin bağlı olduğu Siirt İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Pervari ilçesinin bağlı olduğu il olan Siirt ilinin plaka kodu 56 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020