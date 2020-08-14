Siirt, teröre verilen ilk şehidini unutmuyor

Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen ilk saldırıda şehit düşen Jandarma Onbaşı Süleyman Aydın, Siirt halkının gönlünde yaşamaya devam ediyor. İlçedeki en büyük caddeye ve saat kulesine adı verilen Aydın'ın anıtı da dikildi.

İLK ŞEHİT YÜREKLERDE YAŞIYOR

15 Ağustos 1984 tarihinde, akşam saatlerinde Siirt, Eruh ve Hakkari Şemdinli'de, terör örgütü PKK tarafından ilk silahlı saldırılar düzenlendi. Aradan 36 yıl geçmiş olmasına rağmen terör saldırıları halkın aklında tazeliğini korurken o sırada Eruh İlçe Jandarma Komutanlığı'nda vatani görevini gerçekleştirmekte olan Süleyman Aydın da teröre kurban verilen ilk şehit olarak tarihe yazıldı.

Saldırıyı ilgili birimlere haber vermek için telsiz başına geçtiği sırada şehit edilen Erzincanlı Aydın, görev hayatı boyunca ilçe halkının sevgisini, güvenini kazandığından, ismi Eruh'un en büyük caddesine ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bulunan saat kulesine verildi, anıtı dikildi.

"ÖRGÜT ASLA AMACINA ULAŞAMAYACAK"

Saldırı yapıldığı esnada 17 yaşında olan Eruh Belediye Başkanı Cevher Çiftçi, Anadolu Ajansı muhabirine verdiği demeçte o karanlık geceyi unutamadığını söyleyerek, "Terör örgütü PKK'nın bölgeye yaptığı ilk terör saldırısında Süleyman Aydın'ı şehit verdik. Arkadaşımız o zaman ilk baskında burada yazı işleri birimine bakıyordu. Terör örgütü, Süleyman Aydın'dan sonra Kürt halkı arasında katliamlara başladı. Nice halkımız şehit oldu ve daha da acısını yaşıyoruz." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde terörle verilen mücadele sayesinde örgütün hiçbir zaman amacına ulaşamayacağını vurgulayan Çiftçi, açıklamasına "Şehit Aydın aslen Erzincanlı olmasına rağmen ilçemizde verdiğimiz ilk şehidimiz ve gönlümüzde yaşıyor. Bunu canlandırmak için de ana caddemize ve saat kulesine adını verdik. Süleyman Onbaşı çok efendi ve iyi bir insandı." sözleriyle devam etti.

"ERUHLULAR HİÇBİR ZAMAN ONU UNUTMAYACAK"

Saldırının düzenlendiği gece, ilçeye bağlı Özlüpelit Köyü'nde tahsildarlık yaptığını belirten Emekli memur Abdullah Kurt ise, duyduğu sırada olaya inanamadığını belirterek "İlçeye geldiğimizde olanları anladık. Terör örgütünün düzenlediği baskında Aydın'ın şehit olduğunu duyduk. Kendisi yazıcıydı, çok iyi tanırdım. İlk atışta şehit düşmüştü ve çok üzüldük. Süleyman Onbaşı, çok efendi ve iyi bir insandı. Mekanı cennet olsun, Eruhlular hiçbir zaman kendisini unutmayacak." dedi.

Hain saldırı yaşandığı sırada 8 yaşında olan Mehmet Bektaş, Aydınlı'yı tanımadığını ancak acısını yüreğinde hissettiğini söyledi ve ekledi; "Bizim için çok değerliydi. Verdiği mücadeleyi asla unutmayacağız. Bugün eğer huzur ve güven içinde mutluluğu yaşıyorsak şehitlerin sayesindedir. İlçemizde çok sayıda çocuğa hala Süleyman adı verilmektedir."