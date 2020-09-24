Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi rektörü Ahmet Şahin kimdir? Kaç yaşında? Nereli?Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak kimdir? Kaç yaşında? Nereli?Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın kimdir? Kaç yaşında? Nereli?İki arkadaş arasındaki tartışma kanlı bitti!Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 üniversiteye rektör atadıMeteoroloji duyurdu: Marmara ve İç Anadolu'nun bazı illerinde yağış varCalifornia'da, benzinli ve dizel araçları yasaklama kararı alındıSudanlı yetkili: ""Burhan ve heyetinin BAE’de yaptıkları sır değil"Süleyman Soylu, Gündem Özel programında gündeme ilişkin soruları yanıtladıKırmızı ışık ihlali yapan ehliyetsiz sürücü bisiklet süren Mertkan Uzunkoca'yı yaraladı
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. BİYOGRAFİ
  3. Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararlarına göre, Siirt Üniversitesine rektör olarak atanan Prof. Dr. Nihat Şındak kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Detaylar haberimizde...

Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Gece yarısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı ve Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararlarına göre, Siirt Üniversitesine Prof. Dr. Nihat Şındak atandı. Bunun üzerine araştırılan isim olan Nihat Şındak hakkındaki bilgileri haberimizde verdik. Peki, Prof. Dr Nihat Şındak kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Detaylar haberimizde...

PROF. DR. NİHAT ŞINDAK KİMDİR?

Siirt Üniversitesinde Rektör Yardımcısı ve Veteriner Fakültesinde Öğretim Üyesi olan Nihat Şındak, 14 Eylül 1968 yılında dünyaya geldi. Cumhurbaşkanlığı kararlarına göre, gece yarısından itibaren Siirt Üniversitesi Rektörü olarak atandı. Şındak, eğitimine 1992 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesinde başladı. Yine Yüzüncü Yıl Üniversitesinde Doktora yapan Şındak, Veteriner / Cerrahi Ana Bilim Dalı üzerine tamamladı. 

Prof. Dr. Nihat Şındak'ın Ulusal ve Uluslararası dergilerde yayınlanan birçok makalesi bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 üniversiteye rektör atadıCumhurbaşkanı Erdoğan, 6 üniversiteye rektör atadı

 

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT