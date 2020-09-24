Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Gece yarısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı ve Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararlarına göre, Siirt Üniversitesine Prof. Dr. Nihat Şındak atandı. Bunun üzerine araştırılan isim olan Nihat Şındak hakkındaki bilgileri haberimizde verdik. Peki, Prof. Dr Nihat Şındak kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Detaylar haberimizde...

PROF. DR. NİHAT ŞINDAK KİMDİR?

Siirt Üniversitesinde Rektör Yardımcısı ve Veteriner Fakültesinde Öğretim Üyesi olan Nihat Şındak, 14 Eylül 1968 yılında dünyaya geldi. Cumhurbaşkanlığı kararlarına göre, gece yarısından itibaren Siirt Üniversitesi Rektörü olarak atandı. Şındak, eğitimine 1992 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesinde başladı. Yine Yüzüncü Yıl Üniversitesinde Doktora yapan Şındak, Veteriner / Cerrahi Ana Bilim Dalı üzerine tamamladı.

Prof. Dr. Nihat Şındak'ın Ulusal ve Uluslararası dergilerde yayınlanan birçok makalesi bulunuyor.

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