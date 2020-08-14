Siirt Valiliği duyurdu! 65 yaş ve üstüne kısıtlama geldi

Siirt Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşların 17.00 ile 24.00 saatleri arasında dışarı çıkmalarına kısıtlama getirildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından bazı kararlar alındığı ifade edildi.

SİİRT VALİLİĞİ'NİN AÇIKLAMASI

Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, “65 yaş ve üstü için yeni düzenleme yapıldığı, vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın saat 17.00-24.00 saatleri arasında dışarı çıkmalarının yasaklanmasına, koronavirüs ile mücadele konusunda şehrin içinde bulunan belediyeye ait billboardların etkin kullanılmasına, Kovid-19 ile mücadele konusunda ilde bulunan tüm kamu personelinin, göreve çağrılacak şekilde hazır bulunmasına karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 14.08.2020 Tarihli 56 Sayılı Kararı

"Covid-19 İle Mücadele Kapsamında Alınacak önlemler.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 14.08.2020 tarihinde saat 14:00’da Vali Osman HACIBEKTAŞOĞLU Başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

ALINAN KARARLAR;

Pozitif olduğu tespit edilip evde izolasyona tabi tutulmasına rağmen kısıtlamalara aykırı şekilde evden dışarı çıkan kişilere sıklıkla rastlanıldığı, bu durumun toplum sağlığı açısından çok ciddi şekilde tehdit oluşturduğu ve hastalığın yayılımını hızlandırdığı görülmektedir. Bu durumun önüne geçmek için;

1.1- İlgili birimler arasında koordinasyon tesis edilerek, Covid-19 tanılı ya da temaslısıolması nedeniyle evde izolasyona alınan kişilerin Sağlık Bakanlığınca belirlenenizolasyon koşullarına uymalarının, elektronik imkanlarda dahil olmak üzere her türlü tedbir alınarak muhakkak sağlanması, yerinde kontrol çalışmalarına ağırlık verilmesine,

1.2- Salgınla mücadelede alınan tedbirlerin sahada etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla kurulan İl Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde “Mahalle Denetim Ekiplerinin” oluşturulması,

Bu ekiplerin yaygın ve etkin şekilde mahalle bazlı izleme ve takip çalışmalarını yürütebilmesi için mahalle denetim ekiplerinde; kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve kolluk birimlerimizin personelinin yanı sıra okul müdürleri ve öğretmenlerin, din görevlilerinin, muhtarlar ve azalarının, apartman veya site yöneticilerinden temsilcilerin (mahalle veya idari birimin büyüklüğü dikkate alınarak 5, 7, 9 veya 11 temsilci şeklinde) ve kolluk personelinin görevlendirilmelerine,

1.3- Yapılan her türlü bilgilendirmeye karşın evde izolasyon yükümlülüğünü ihlal ettiği tespit edilenler hakkında; Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmasının yanı sıra konusu suç teşkil eden eylemlere ilişkin TCK’nın 195 nci maddesi uyarınca gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Vatandaşlarımızın toplu şekilde bir araya gelebildikleri düğün, taziye, toplu ulaşım, sahiller, çok sayıda kişinin bir arada çalıştıkları yerler (OSB vb.) ile gereksiz mobilizasyonun salgının yayılım hızına ciddi manada olumsuz etki edebileceği öngörülerek bu yerler ya da faaliyetler için etkin denetim mekanizmalarının oluşturulmasına,.

Bu durumun önüne geçilebilmesi amacıyla;

A- Taziyelere Yönelik;

A.1- Mezarlık müdürlükleri, sağlık birimleri veya din görevlileri vasıtasıyla vefat eden kişilerin/yakınlarının bilgilerinin temin edilmesi, cenaze yakınlarının bu amaçla görevlendirilen ekipler tarafından ziyaret edilerek Covid-19 tedbirleri konusunda bilgilendirilmesine,

A.2- Taziyelerin telefonla yapılmasına yönelik bilinçlendirme faaliyetlerine ağırlık verilmesi, bu amaçla taziye yapılacak yerlerde (cenaze yakınlarının evleri de dahil) yüz yüze taziye yapılmaması bunun yerine telefonla taziye bildirilmesi yönünde bilgilendirici afişlerin cenaze evlerine asılmasına,

A.3- Cenaze namazı ve defin işlemlerine sınırlı sayıda yakınının katılımına izin verilmesine,

B- Düğünlere Yönelik;

30.07.2020 tarihli “Covid-19 Salgını Kapsamında Alınan Kurban Bayramı Tedbirleri” konulu Valiliğimiz Genelgesinin 5. Maddesinin kaldırılmasına,

Bunun yerine;

B.1- Düğünlerde müzik yayınlarının en geç saat 23:00’da son bulmasına,

B.2- Düğün sürelerinin kısıtlanması, en kısa sürede tamamlanmasının sağlanmasına,

B.3- Sokak/Köy düğünlerinde toplu yemek verilmesinin sınırlandırılmasına,

B.4- Mahalle aralarında yapılan sokak düğünlerinin daha geniş alanlarda yapılabilmesi ve mesafe kurallarına uyumun daha kolay sağlanabilmesi için uygun ve mümkün olması halinde okul bahçelerinin tahsis edilmesine,

C. Organize Sanayi Bölgelerine Yönelik;

C.1- Organize sanayi bölgelerinde hastalığın yayılım hızının kontrol edilebilmesi için mola saatlerinin ayrıştırılması, vardiya sistemlerinin yaygınlaştırılarak aynı anda çalışan kişi sayısının seyrekleştirilmesi, işçi servisi kapasitesi sınırlandırılmasının yeniden gündeme alınmasına,

C.2- Organize sanayi bölgelerinde görevli iş sağlığı uzmanları ve işyeri hekimleri üzerinden etkin eğitim çalışmalarının yürütülmesine,

Rehabilitasyon merkezi, bakım merkezleri, huzurevleri, cezaevleri gibi kurum ve kuruluşlarda çalışanların buralarda kalan kişilere hastalığı bulaştırma riskini yönetebilmek adına buralarda görevli personelin vardiyasına başlamadan önce tetkik yapılmaktadır. Ancak hizmet sunulan kesimin riski göz önünde bulundurulduğunda tedbiren vardiyasına başlamasının üçüncü veya dördüncü gününde yeniden bir test yapılmasına,

Salgınla mücadelede yerel medyanın etkisinden daha fazla yararlanılması, bu doğrultuda Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan kararlar ve uygulanan tedbirler noktasında işletmecilerin ve vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesine yönelik daha fazla yayına yer verilmesine,

Daha kolay test yapabilmek için ya da başka sebeplerle ikamet ettiği şehirlerin dışında test yaptıran kişilerin pozitif çıkması halinde izolasyona tabi tutulacakları yer konusunun sorunlara yol açması nedeniyle ikamet ettiği yer dışında test yaptıracak kişilerden sonucun pozitif çıkması halinde testi yaptırdığı şehirde izolasyona tabi tutulmasını kabul ettiğine dair taahhütname alınmasına,

Salgınla mücadele kapsamında hayatın her alanına dair (her türlü ticari işletme, toplu ulaşım, toplu olarak bulunulabilecek alanlar vb.) Koranavirüs Bilim Kurulu tarafından önerilen ve ilgili Bakanlıklarca uygulamaya alınan; uyulması gereken kurallara ve alınması gereken tedbirlere ilişkin eğitim çalışmalarının yürütülmesine,

6.1- Gerek Sağlık Bakanlığınca yayımlanan rehberlerin gerekse İçişleri Bakanlığınca geliştirilen denetleme formlarının işletmeciler ve müşteriler tarafından yeterince bilinmediği görülmektedir. Bu durumun önüne geçebilmek için düğün salonu, kafe, restoran, toplu taşıma, berber, kuaför, yerel düğün sanatçıları gibi sektör temsilcileriyle bilgilendirme toplantılarının yapılarak eğitim çalışmalarına ağırlık verilmesine,

6.2- Site ve apartman yöneticilerinin Kovid-19 tedbirleri konusunda eğitimlere tabi tutularak ve sürece dahil edilmelerine,

6.3- İşyeri hekimi, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, insan kaynakları yöneticileri gibi geniş etki alanına sahip kişilere yönelik eğitim ve koordinasyon çalışmalarının yapılmasına,

Kovid-19 ile mücadele kapsamında; Vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla 65 yaş ve üzeri vatandaşları ile 15 yaş altı çocukların nişan, kına, düğün vb. etkinliklerine katılmalarının ikinci bir karara kadar yasaklanmasına,

13.08.2020 tarih ve 55 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurul Kararının 3.Maddesinde geçen 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın saat17:00-24:00 saatleri arasında dışarı çıkmalarının yasaklanmasına ilişkin hükmün kaldırılmasına karar verilmiştir."

Düzce Valiliği açıkladı! 65 yaş ve üstüne "düğün kısıtlaması"