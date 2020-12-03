Siirt Valiliği'nden depremzedelere uyarı: Soyguna karşı uyanık olalım

Siirt'in Kurtalan ilçesinde bu sabah saat 08.45'te yerin 20.06 kilometre derinliğinde 5.0 şiddetinde deprem meydana geldi. Siirt Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan yeni bir açıklamada depremzedeler hırsızlık ihtimaline karşı yetkili ekiplerin dışında konutlara kimsenin alınmaması konusunda uyarıldı.

Siirt Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Valilik koordinasyonunda AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Belediye ekiplerinin hasar tespit çalışması yürüttüğü ifade edildi.

Açıklamada, "Yetkili ekipler dışında kimsenin konutlarınıza girmesine izin vermeyin. Böyle gerekçelerle evlere girilip soygun yapılmasına karşı uyanık olalım. Gelişmeler ve bölgedeki deprem aktivitesi, Valiliğimiz koordinesinde AFAD tarafından 7/24 takip edilmektedir." denildi.

Öte yandan İl Sağlık Müdürlüğünce yapılan açıklamada, sağlık kurumlarında fiziki olarak hizmete engel bir durum olmadığı ve Kurtalan'da sağlık hizmetlerinin aksamadan devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

Son dakika | Siirt'in Kurtalan ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem