Siirt Valisi Kızılkaya gün ağarmadan hastaneyi denetledi

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya sabahın erken saatlerinde Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde denetim ve incelemelerde bulundu.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Siirt Valisi Kızılkaya gün ağarmadan hastaneyi denetledi

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya sabahın erken saatlerinde Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde denetim ve incelemelerde bulundu.

İlk olarak hastane bahçesinde denetimlere başlayan Vali Kızılkaya, İl Sağlık Müdürü Dr. Erol Ömür Emre ve hastane yetkililerinden bilgi aldı. Hastane bahçesini gezerek inceleyen Vali Kızılkaya, hastane yanında yer alan boş alanın iyileştirilerek, vatandaşlar ve hastane çalışanları için otopark olarak kullanılması yönünde yetkililere talimat verdi. Daha sonra hastane çalışanlarıyla bir araya gelen Vali Kızılkaya, sağlık hizmetlerinin önemine vurgu yaptı. Vali Kızılkaya; vatandaşlara sunulan sağlık hizmetleri kalitesinin daha da yükseltilmesi gerektiğini belirterek, "Hedefimiz; vatandaşlarımızın sıcak ve güler yüzle karşılandığı, daha temiz ve düzenli bir ortamda sağlık hizmetlerini en iyi şekilde sağlandığı ortamlar oluşturmaktır" dedi.

Vali Kızılkaya, hasta memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak için tüm imkanların kullanılacağını sözlerine ekledi.

Vali Kızılkaya, daha sonra acil servisini ziyaret ederek, görevli hekimlerden hastaların sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı. Tedavi gören hastalara acil şifalar diledi. Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki denetimlerini tamamlayan Vali Kızılkaya, daha sonra kentte başlatılan temizlik seferberliği çalışmalarını denetledi.

Siirt Valisi Kızılkaya gün ağarmadan hastaneyi denetledi

Siirt Valisi Kızılkaya gün ağarmadan hastaneyi denetledi

Siirt Valisi Kızılkaya gün ağarmadan hastaneyi denetledi

Siirt Valisi Kızılkaya gün ağarmadan hastaneyi denetledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Antalya'da korkunç go-kart kazası! Saçları tekerleğe dolandı, ölümden döndü!
Antalya'da korkunç go-kart kazası! Saçları tekerleğe dolandı, ölümden döndü!
Okullar açıldı, İstanbul'un trafik çilesi başladı!
Okullar açıldı, İstanbul'un trafik çilesi başladı!
Kadın cinayetleri önlenemez bir şekilde devam ediyor, yolda yürüyen eşini ve baldızını öldürüp intihar etti
Kadın cinayetleri önlenemez bir şekilde devam ediyor, yolda yürüyen eşini ve baldızını öldürüp intihar etti
Kaza yerine gelen babasını gören küçük çocuğun ''Baba seni istiyorum'' diye ağlaması yürekleri sızlattı
Kaza yerine gelen babasını gören küçük çocuğun ''Baba seni istiyorum'' diye ağlaması yürekleri sızlattı
Son Haberler
Türkiye’nin en iyi rahvan atları Menemen’de yarıştı
Türkiye’nin en iyi rahvan atları Menemen’de yarıştı
Güney Kore’den "Kuzey Kore lideri Kim Rusya’ya gidiyor" iddiası
Güney Kore’den "Kuzey Kore lideri Kim Rusya’ya gidiyor" iddiası
Manisa’da 300 bin öğrenci için ilk ders zilini Vali Ünlü çaldı
Manisa’da 300 bin öğrenci için ilk ders zilini Vali Ünlü çaldı
Çanakkale’de 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Yukarıköy İlkokulunda düzenlenen törenle başladı
Çanakkale’de 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Yukarıköy İlkokulunda düzenlenen törenle başladı
2023- 2024 Eğitim öğretim yılı birçok yeniliklerle başlıyor, İşte madde madde değişenler...
2023- 2024 Eğitim öğretim yılı birçok yeniliklerle başlıyor, İşte madde madde değişenler...
Bakan Özhaseki, deprem konutlarının teslimi için tarih verdi
Bakan Özhaseki, deprem konutlarının teslimi için tarih verdi
Halat kopunca kuyuya düştü, filmleri aratmayan operasyon ile kurtarıldı
Halat kopunca kuyuya düştü, filmleri aratmayan operasyon ile kurtarıldı
Çok Okunanlar
9 yıldır komada yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'ın hiç görülmemiş fotoğrafları meydana çıktı, Görenler şaştı kaldı!
9 yıldır komada yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'ın hiç görülmemiş fotoğrafları meydana çıktı, Görenler şaştı kaldı!
Emeklilere üst, üste müjdeli haber! En düşük maaş oranı ve Bayram ikramiyesi görüşülmeye başlandı
Emeklilere üst, üste müjdeli haber! En düşük maaş oranı ve Bayram ikramiyesi görüşülmeye başlandı
2023- 2024 Eğitim öğretim yılı birçok yeniliklerle başlıyor, İşte madde madde değişenler...
2023- 2024 Eğitim öğretim yılı birçok yeniliklerle başlıyor, İşte madde madde değişenler...
Kadın cinayetleri önlenemez bir şekilde devam ediyor, yolda yürüyen eşini ve baldızını öldürüp intihar etti
Kadın cinayetleri önlenemez bir şekilde devam ediyor, yolda yürüyen eşini ve baldızını öldürüp intihar etti
Halat kopunca kuyuya düştü, filmleri aratmayan operasyonu ile kurtarıldı
Halat kopunca kuyuya düştü, filmleri aratmayan operasyonu ile kurtarıldı
Sultangazi’de okula kitaplarını almaya giden genç kızın yüzüne kaldırım taşı atıp, dişlerini kırdılar
Sultangazi’de okula kitaplarını almaya giden genç kızın yüzüne kaldırım taşı atıp, dişlerini kırdılar
3. sürgünde sıcaklar yaş çayı yaktı, bu yıl yarıya düşen yaş çay hasadı üreticiyi tedirgin etti.
3. sürgünde sıcaklar yaş çayı yaktı, bu yıl yarıya düşen yaş çay hasadı üreticiyi tedirgin etti.
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!