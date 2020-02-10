Siirt yarın okullar tatil mi? sorusu Siirtliler tarafından internet üzerinde araştırılmaya başlandı. 11 Şubat'ta Siirt'te okulların tatil edilip edilmediği veli ve öğrenciler tarafından merak ediliyor. Konu üzerine internette arama yapılıyor. Peki Siirt yarın okullar tatil mi? 11 Şubat Siirt okullar tatil mi? Ayrıntılar haberimizde...

11 ŞUBAT SİİRT OKULLAR TATİL Mİ?

Siirt'te etkili olan kar yağışı eğitimde aksamalara neden oldu. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle kent genelindeki tüm okullarda eğitime yarın ara verildiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Siirt il merkezi ve merkeze bağlı köylerimizde olumsuz hava koşulları, buzlanma ve etkili olan soğuklar nedeniyle 11 Şubat 2020 Salı günü eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamileler de idari izinli sayılacaklardır."