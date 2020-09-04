Siirt'in neyi meşhur? Siirt'te ne yenir? Gezilecek yerler...

3500 yıllık bir tarihi olduğu söylenen Siirt, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en eski illerinden birisidir. Birçok yöresel lezzeti ve doğal kültürü bulunan Siirt'in en meşhur yiyeceklerine ve gezilecek yerlerine haberimizden ulaşabilirsiniz...

SİİRT'İN NEYİ MEŞHUR? SİİRT'TE NE YENİR?

Siirt Fıstığı

Antep Fıstığı ile yarışan Siirt Fıstığının, Antep Fıstığından daha lezzetli olduğu söylenir. Siirt'in en çok bilinen lezzetlerinden fıstığı, kesinlikle denemelisiniz.

Büryan Kebabı

Adını Siirt'in dışına da duyurmuş olan Büryan Kebabı, Siirt'te en çok tüketilen lezzetlerden birisidir. Tüm organları çıkarılan kuzunun derin bir kuyuda çamurla kapatılarak pişirilmesiyle ortaya çıkan bu enfes lezzeti Siirt’e gidip de yemeden dönmek olmaz.

Siirt Kitel

İçli köfteye benzerliğiyle bilinen Siirt Kitel, kıyma, yarma, köftelik bulgur, soğan ve reyhanın buluşmasıyla oluşur.

Perde Pilavı

Siirt'in en zahmetli ve en meşhur yiyeceklerinden birisi olan Perde Pilavı, yapımı oldukça zor olmasına rağmen Siirt'te çok fazla tüketilir.

SİİRT'TE GEZİLECEK YERLER

Botan Vadisi Milli Parkı

Botan Vadisi, Türkiye'nin Siirt ili sınırları içerisinde bulunan millî park statüsündeki tarihî alan. 1421 sayılı cumhurbaşkanlığı kararının 30859 sayılı T.C. Resmî Gazete'de yayımlanmasıyla 15 Ağustos 2019 tarihinde ilân edilen millî parkın coğrafi ve tarihî önemi bulunmaktadır. Merkez, Tillo ve Eruh ilçelerinde bulunan Botan Vadisi 120 bin dönümden ve 29 kilometrelik güzergahtan oluşuyor olup yamaç paraşütü, rafting gibi sporlara da elverişlidir.

İsmail Fakirullah Türbesi

İsmail Fakirullah Türbesi, Siirt'in Tillo ilçesinde yer alan bir yapı. İsmail Fakirullah'ın ölümünden sonra öğrencisi Erzurumlu İbrahim Hakkı tarafından 18. yüzyılda yaptırıldı. Türbedeki bir düzenek ile her yıl 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde sabah güneşinin ışıkları sandukanın üzerine beş dakika yansıtılmaktadır. 1960'ta yapılan restorasyon sırasında ışık düzeneği işlevini yitirdi. 2011'de yapılan çalışmalarla düzenek tekrar işler hâle getirildi. Türbenin bir maketi, İstanbul'da bulunan Miniatürk'te sergilenmektedir. UNESCO, 2015'te türbeyi Dünya Mirası Geçici Listesi'ne ekledi.

ANKARA HAKKINDA

Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer alan Siirt, Asurlulardan kalan 3500 yıllık Akabe Yolu’nun bulunduğu şehrimizdir. Dünyada var olan üç Akabe yolundan biridir burası.

Siirt’te gezebileceğiniz yerler arasında, Veysel Karani Türbesi, il merkezinde bulunan 12. yy.’da inşa edilmiş Ulu Camii, şehrin oldukça değerli tarihi yapısı olan Finik Kalesi, Şirvan’ın 40 km kuzeyinde bulunan İrun Kalesi, İbrahim Hakkı Hazretleri, Sultan Memduh Hazretleri türbeleri, Hükümet Caddesindeki Saat Kulesi’ni sayabiliriz.