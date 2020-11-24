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Siirtli kaşif, uçan araba hayalini gerçeğe dönüştürdü!

Siirt’te 46 yaşındaki Burhan Canpolat isimli bir kişi küçük yaşlardan itibaren hayalini kurduğu uçan arabayı yapıp ilk denemesinde uçurmayı başardı. Etraftan 1 yıl boyunca topladığı parçalarla haftanın 3 günü çalışarak Ay yıldız ismini koyduğu uçan arabayı tamamlayan Canpolat'ın mutluluğu kameralara böyle kaydedildi.

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24 Kasım 2020 Salı 16:34
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