Siirtli kaşif, uçan araba hayalini gerçeğe dönüştürdü!
Siirt’te 46 yaşındaki Burhan Canpolat isimli bir kişi küçük yaşlardan itibaren hayalini kurduğu uçan arabayı yapıp ilk denemesinde uçurmayı başardı. Etraftan 1 yıl boyunca topladığı parçalarla haftanın 3 günü çalışarak Ay yıldız ismini koyduğu uçan arabayı tamamlayan Canpolat'ın mutluluğu kameralara böyle kaydedildi.
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24 Kasım 2020 Salı 16:34
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