Siirtli kaşif, uçan araba hayalini gerçeğe dönüştürdü!

Siirt’te 46 yaşındaki Burhan Canpolat isimli bir kişi küçük yaşlardan itibaren hayalini kurduğu uçan arabayı yapıp ilk denemesinde uçurmayı başardı. Etraftan 1 yıl boyunca topladığı parçalarla haftanın 3 günü çalışarak Ay yıldız ismini koyduğu uçan arabayı tamamlayan Canpolat'ın mutluluğu kameralara böyle kaydedildi.