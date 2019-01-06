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  3. Siirt’te 141 metruk ev yıkıldı

Siirt’te 141 metruk ev yıkıldı

Siirt Belediyesi, 2018 yılı içerisinde kent genelin toplam 141 adet metruk bina yıkıldığı belirtildi.

Siirt’te 141 metruk ev yıkıldı

Siirt Belediyesi, 2018 yılı içerisinde kent genelin toplam 141 adet metruk bina yıkıldığı belirtildi.

Siirt İmar Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Metruk yapılar terk edilmiş olması nedeniyle uyuşturucu madde, alkol kullanımı gibi suçların odağı haline geliyor. Bu tip yapılar, yapı sahibi ve çevresinde yaşayan vatandaşlar açısından tehlike arz ediyor. Vatandaşların güvenliği için bizler de gerekli prosedürü tamamladıktan sonra binaların yıkımını gerçekleştiriyoruz. 2018 yılında 141 adet tehlike arz eden metruk bina yıkıldı" denildi.

Siirt’te 141 metruk ev yıkıldı

Siirt’te 141 metruk ev yıkıldı

Kaynak: İHA

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