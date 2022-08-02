Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi! Bakan Soylu'dan açıklama:" Teslim olun yoksa sarı torba kaçınılmaz"

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Siirt İl Jandarma Komutanlığı ve Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan ve J-SİHA ve P-İHA destekli devam eden EREN ABLUKA-27 operasyonu kapsamında Pervari ilçesinde 2 PKK'lı teröristin tespit edildiği belirtildi. 2 bölücü örgüt mensubunun iki M-16 silahıyla birlikte etkisiz hale getirildiği ifade edilen açıklamada operasyonların devam ettiği belirtildi.

BAKAN SOYLU: 2 TERÖRİST ETKİSİZ

Sosyal medya hesabından bu konuya ilişkin olarak açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şu ifadeleri kullandı:

" Teslim olun yoksa sarı torba kaçınılmaz. EREN ABLUKA-27 Operasyonu'nda, Siirt İl Jandarma Komutanlığı ve Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, J-SİHA ve P-İHA destekli müşterek operasyonda, Pervari kırsalında 2 terörist, 2 M-16 silahıyla birlikte etkisiz"

Bakan Akar açıkladı: Ukrayna'dan gemiler çıkmaya devam edecek! "1 Ocak'tan bu yana 2 bin 226 terörist etkisiz hale getirildi"

SON DAKİKA! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika | MSB duyurdu: 13 terörist etkisiz hale getirildi! "Kendilerini bekleyen sondan kaçış yok!"

MSB, "Terörü bitirmekte kararlıyız" diyerek duyurdu: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi