Siirt'te HDP'li 3 Belediye Başkanı görevden alındı

Siirt'te HDP'li 3 Belediye Başkanı görevden alınarak kayyum atandı. Siirt Belediye Başkanı HDP'li Berivan Helen Işık ile Baykan Belediye Başkanı HDP'li Ramazan Sarsılmaz ve Kurtalan Belediye Başkanı HDP'li Baran Akgül, İçişleri Bakanlığı'nca görevlerinden alındı.

Siirt'e Vali Ali Fuat Atik, ilçelerde ise kaymakamlar, Belediye Başkanı olarak görevlendirildi. Siirt'e Vali Ali Fuat Atik, Baykan'a Kaymakam Mehmet Tunç, Kurtalan'a ise İhsan Emre Aydın, belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından Siirt Belediye Başkanlığı'na kayyum atandı. Görevlendirmenin ardından belediye binalarının çevresinde polis güvenlik önlemi aldı.

TERÖR SORUŞTURMASI NEDENİYLE GÖZALTI

İçişleri Bakanlığı'nca görevlerinden alınan Siirt Belediye Başkanı HDP'li Berivan Helen Işık ile aynı partili Baykan Belediye Başkanı Ramazan Sarsılmaz ve Kurtalan Belediye Başkanı Baran Akgül, haklarındaki terör soruşturmaları nedeniyle gözaltına alındı.

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