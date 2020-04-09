Siirt’te 4 ton hurda çalan hırsızlar yakalandı

Siirt'te 4 ton hurda çalan hırsızlar jandarma ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda yakalandı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, kent merkezine bağlı Gökçebağ beldesinde ikamet eden, H.F.T. isimli şahsın evinin bahçesinden yaklaşık 4 ton hurda malzemelerinin çalındığı bilgisi üzerine operasyon başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Merkez ilçe Jandarma Komutanlığı ile JASAT ekiplerinin yaptığı istihbarı çalışma ve fiziki takip neticesinde, olayda kullanıldığı tespit edilen aracın sorgulamasında, araç sahibi A.T. isimli şahsa ulaşılmış, Siirt Cumhuriyet Savcısının talimatıyla şahsın hurda dükkanında yapılan arama sonucunda çalıntı malzemeler ele geçirilmiştir. Olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen A.T., C.F., T.D isimli şahıslar yakalanarak adli işlem başlatılmıştır" denildi.

Kaynak: İHA