Siirt’te 5 bin 340 paket kaçak sigara ele geçirildi

Siirt'te bir araçta yapılan aramada 5 bin 340 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğünce "Kaçakçılık Suçlarının Önlenmesine" yönelik yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada; "Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Siirt Eruh karayolunda durdurulan araç içerisinde yapılan aramada; değişik markalarda 5 bin 340 paket gümrük kaçağı sigaraya el konulmuştur. Olayla ilgisi bulunan 2 şahıs yapılan işlemlerin ardından serbest bırakılmıştır" denildi.

Kaynak: İHA