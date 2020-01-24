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  3. Siirt’te 60 köyü yolu ulaşıma kapandı

Siirt’te 60 köyü yolu ulaşıma kapandı

Siirt'te, yoğun kar nedeniyle 60 köy yolu ulaşıma kapanırken, Siirt Kurtalan karayolunda sürücüler yolda mahsur kaldı.

Siirt’te 60 köyü yolu ulaşıma kapandı

Siirt'te, yoğun kar nedeniyle 60 köy yolu ulaşıma kapanırken, Siirt Kurtalan karayolunda sürücüler yolda mahsur kaldı.

Dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı kenti etkisi altına alırken, yağış nedeniyle 60 köy yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi. Siirt-Kurtalan karayolunda da çok sayıda araç yolda mahsur kaldı.

Karayolları ekipleri yolu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Siirt’te 60 köyü yolu ulaşıma kapandı

Siirt’te 60 köyü yolu ulaşıma kapandı

Kaynak: İHA



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