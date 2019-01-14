İstanbul8 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Siirt’te 700 gram metamfetamin ele geçirildi

Siirt’te 700 gram metamfetamin ele geçirildi

Edinilen bilgilere göre, Conkbayır Mahallesi'nde bir kişinin durumundan şüphelenilen ve polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan kişi yakalandı.

Siirt’te 700 gram metamfetamin ele geçirildi

Siirt'te bir kişinin üzerinde 700 gram metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Conkbayır Mahallesi'nde bir kişinin durumundan şüphelenilen ve polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan kişi yakalandı. Yakalanan şüphelinin üst aramasında iki poşet içerisinde 700 gram metamfetamin bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.