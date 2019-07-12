Siirt'te adam öldürmeye teşebbüs eden 3 şüpheli tutuklandı.

Siirt'in Tillo ilçesinde adam öldürmeye teşebbüs eden şüphelilere yönelik yapılan çalışmalar sonucunda 3 zanlı suç aletiyle birlikte yakalandı. Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce huzur ve güvenliğin tesisi ve suçlular ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 6 Temmuz 2019 tarihinde saat 02.30 sıralarında Tillo Caddesi'nde meydana gelen kasten adam öldürmeye teşebbüs olayının şüphelileri H.Ö., Ş.A. ve H.Y. isimli şahısların olayda kullanılan suç aletiyle birlikte yakalandığı kaydedildi.

Açıklamada, zanlıların çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandığı ifade edildi.

Kaynak: İHA