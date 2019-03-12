Siirt’te anaokulu öğrencileri Dicle Elektrik bahçesine fidan dikti

Siirt'te Vilayetler Birliği Anaokulu öğretmen ve öğrencileri, Dicle Elektrik Siirt İl Müdürlüğü bahçesine fidan dikti.

Vilayetler Birliği Anaokulu, ilkbaharın gelmesiyle fidan dikme etkinliği çerçevesinde Dicle Elektrik bahçesinde ellerindeki fidanları belirlenen alana dikti. Minikler, öğretmenlerinin desteği ile diktikleri fidanlara kendi isimlerini verdi. Öğretmenler, öğrencilerine toprak ve toprağa ekilen bitkilerin nelere gereksinim duydukları ile ilgili bilgiler verdi. Öğrenciler ile öğretmenleri daha sonra Dicle Elektrik Dağıtım İl Müdürü Naci Obut'u ziyaret etti. Minikleri ağırlayan Obut, ziyaretten ve gerçekleştirilen etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Vilayetler Birliği Anaokulu öğretmenleri de çocuklara doğa konusunu yaşayarak ve yaşatarak anlatmak için böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini ifade ederek, kendilerine kapılarını açan Dicle Elektrik'e teşekkür ettiklerini ifade etti.

Kaynak: İHA