Siirt'te baraj gölüne giren kişilerden kahreden haber! Cansız bedenlerine ulaşıldı!
Siirt'in Kurtalan ilçesinde Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü'nde kaybolan 2 kişi için gerçekleştirilen arama sonuçlarında cansız bedenlerine ulaşıldı.
İlçeye bağlı Tulumtaş köyünde Ahmet Başer (21) ve Ömer Kavşut (22), baraj gölüne girdikten bir süre sonra kayboldu.
Gençlerin sudan çıkmaması üzerine çevredekiler durumu yetkililere bildirdi.
Olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Dalgıç ekiplerin de desteğiyle sürdürülen çalışmalarla ulaşılan gençlerin cansız bedenleri sudan çıkarıldı.
Cenazeler otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.