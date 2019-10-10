Siirt’te Barış Pınarı Harekatındaki askerler için Fetih suresi okundu Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ülke genelinde 81 ilde sabah namazında barış harekatı dolasıyla fetih süresi okunması ve kahraman ordumuza dua edilmesi talimatı verildi.

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Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ülke genelinde 81 ilde sabah namazında barış harekatı dolasıyla fetih süresi okunması ve kahraman ordumuza dua edilmesi talimatı verildi. Siirt Tarihi Ulu camiinde İl Müftüsü Ahmet Altıok'un katılımıyla tüm Barış Pınarı Harekatındaki kahraman Mehmetçik için camilerde fetih süresi okunarak dua edildi. Kaynak: İHA



