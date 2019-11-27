Siirt’te bin 540 paket kaçak sigara ele geçirildi

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, bir araçta yapılan aramada bin 540 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü'nce kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yeni Eruh yolu üzerinde durdurulan bir araçta yapılan aramada aracın tabanında ve tamponunda bulunan zulalara gizlenmiş haldeki çeşitli markalardan bin 540 adet paket gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen sigaraya el koyulmuştur. Konuyla ilgili olarak yürütülen adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

Kaynak: İHA