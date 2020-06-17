Siirt'te bir belde karantina altına alındı

Siirt merkeze bağlı Gökçebağ beldesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, merkeze bağlı Gökçebağ beldesinde pozitif vaka ve temaslı vatandaşların tespit edilmesi nedeniyle 14 gün süreyle karantina altına alındığı belirtildi.

KARANTİNA UYGULAMASINA BAŞLANDI

Siirt Valiliği'nden yapılan açıklama şu şekilde:

“İl Hıfzıssıhha Kurulunca korona virüs salgınından korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla karantinaya alınması kararlaştırılan belde de 14 gün süreyle karantina uygulaması başlanmıştır”

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