Siirt'te DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama
SİİRT'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
SİİRT'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü DEAŞ'a yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 25 Ekim günü düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüphelinin sorgusu tamamlandı.
Emniyetteki sorguları tamamlan şüpheliler adliye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 4'ü ise sınır dışı edildi.
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Kaynak: DHA
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