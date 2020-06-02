Siirt'te devriye görevi yapan zırhlı askeri araç uçuruma yuvarlandı!

Doğanköy'deki üs bölgesinde operasyonel faaliyet yürüten askerlerin nöbet değişimi için yola çıkan görevli askerleri taşıyan zırhlı araç, kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

Kazada yaralanan 8 asker, bölgeye sevk edilen helikopterler ile Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İKİ ASKER ŞEHİT OLDU

Müdahale edilen yaralı askerlerden ikisinin şehit olduğu açıklandı.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Fuat Atik, Siirt Devlet Hastanesi'ne giderek yaralı askerlerin durumları hakkında bilgi aldı.

Atik, konuya ilişkin yaptığı açıklamada İl Jandarma Komutanlığına bağlı askeri personeli taşıyan askeri aracın devrildiğini belirtti.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Fuat Atik, kazada 2 askerin şehit olduğunu söyledi. Atik ''Milletimizin başı sağolsun. Kederli ailelerine ve milletimize baş sağılığı diliyorum. 6 yaralımız var. Yaralıların durumu iyi. Kritik durumda olan yaralımız yok.'' dedi.